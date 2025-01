Palacios volta a entrar em campo pelo Corinthians após 361 dias

O Corinthians venceu o Água Santa por 2 a 1, na Neo Química Arena, em duelo realizado nesta quarta-feira (22). Apesar dos gols de Alex Santana, João Pedro, para o Timão, e Netinho, a favor dos visitantes, a noite ficou marcada pelo retorno de Diego Palacios aos campos de futebol.

O lateral-esquerdo do Timão entrou no decorrer da partida, no lugar de Hugo, e voltou a atuar profissionalmente após 361 dias. A última vez havia sido no dia 27 de janeiro do ano passado, na derrota por 1 a 0 contra o São Bernardo.

Naquela ocasião, o jogador deixou a partida com lesão. Diagnosticado com uma lesão na cartilagem do joelho esquerdo, teve problemas na recuperação, chegou a passar por uma artroscopia no local, o que o afastou ainda mais dos gramados.

Nesse tempo, o jogador viu Matheus Bidu ser reintegrado e ganhar a posição de titular na equipe do Corinthians. Diego Palacios surge como um 'reforço' para Ramón Díaz em meio a uma janela de transferências sem reforços para o Timão. O jogador também tem a concorrência de Hugo.

Lateral foi contratado na última temporada e volta a atuar após 361 dias (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

Próximo jogo

O Corinthians volta a entrar em campo no próximo domingo (26), pela quarta rodada do Campeonato Paulista. No Morumbis, o Timão enfrenta o São Paulo, no primeiro clássico da temporada. A partida está marcada para às 18h30 (de Brasília).

O clube alvinegro lidera o Grupo A do torneio com nove pontos. O Corinthians venceu as três partidas que disputou no torneio, o único grande da capital paulista com 100% de aproveitamento na primeira fase da competição