Jogadores exibem faixa em defesa de Augusto Melo antes de jogo do Corinthians na Copinha

O Corinthians venceu o Grêmio por 1 a 0, na Arena Barueri, nesta quarta-feira (22), e se classificou para a final da Copinha. Bahia fez o gol do Timão. Antes da vitória, os jogadores do Timãozinho entraram em campo com uma faixa de apoio a Augusto Melo.

➡️Copinha: Corinthians vence o Grêmio e vai enfrentar o São Paulo na final

O presidente enfrenta um processo de impeachment no Corinthians. Na segunda-feira (20), o Conselho Deliberativo do clube se reuniu para votar o afastamento de Augusto Melo, mas a decisão foi adiada pelo órgão.

Os atletas entraram em campo com a faixa: "Estamos com você Presidente Augusto Melo". A manifestação chamou atenção dos torcedores, pois foi a primeira vez que houve uma manifestação política dos jogadores da base.

No ano passado, o elenco profissional se posicionou em suas redes sociais a favor de Augusto Melo. Claudinei Alves, diretor da base, é um dos principais aliados do presidente do Corinthians. Ainda não houve uma explicação oficial sobre a origem do ato de apoio.

Jogadores do Timãozinho entraram com uma faixa em apoio a Augusto Melo (Foto: Reprodução/X)

Vaga na decisão

A semifinal aconteceu horas antes do Corinthians entrar em campo pelo Paulistão, na Neo Química Arena, contra o Água Santa. Nas arquibancadas de Itaquera, a Fiel acompanhou o jogo através dos telões do estádio.

Com a vitória, o Corinthians enfrenta o São Paulo na decisão da Copinha. A partida será no sábado (25), dia do aniversário da capital paulista. A tendência é de que o jogo seja no Pacaembu, a hora ainda não foi definida pela Federação Paulista de Futebol (FPF).