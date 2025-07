O Corinthians se reapresentou no último sábado (28) e se prepara para o restante da temporada, onde disputará o Brasileirão e a Copa do Brasil. No torneio mata-mata, o confronto será contra o Palmeiras, que atualmente disputa as quartas de final do Mundial de Clubes.

Os clubes vivem realidades distintas. O elenco do Timão teve duas semanas de férias e contará com o mesmo período para se preparar antes da retomada do Brasileirão. Enquanto isso, o Palmeiras está nos Estados Unidos e aguarda a sexta-feira (4), quando enfrentará o Chelsea em busca de uma vaga na semifinal.

Os jogos pelas oitavas de final da Copa do Brasil serão no dia 30 de julho, na Neo Química Arena, e a volta no dia 7 de agosto, no Allianz Parque. Celso Rezende, preparador do Corinthians, reconheceu que o rival pode sofrer com uma sobrecarga pela sequência de jogos.

— Eu entendo que vantagens, não sei dá para tirar, mas entendo também que esses clubes que estiveram no Mundial, tem alguns que estão participando ainda, como Palmeiras e Fluminense, eles vão ter que ter um cuidado maior na volta porque provavelmente terão sobrecarga. Estou vendo os jogos, são partidas com uma exigência muito grande, e queira ou não queira, você ter na sequência que disputar Brasileirão, Copa do Brasil e Libertadores, no caso deles, a tendência é pesar um pouco mais — disse o preparador em coletiva no CT Dr. Joaquim Grava.

Timão voltou aos treinamentos após duas semanas de folga (Foto: Rodrigo Coca/Ag.Corinthians)

Reencontro e tempo de preparação

Será o reencontro dos rivais. Em março, o Corinthians venceu o Palmeiras na final do Paulistão. Desde então, o clube alvinegro passou por mudanças, trocou de treinador, de Ramón Díaz para Dorival Júnior, e vê o período sem jogos como uma oportunidade para preparar melhor a equipe.

— A parada para nós foi muito benéfica. Além de recuperar atletas lesionados, vamos dar melhor condição física, técnica e tática. A questão não é se é benéfica ou não a parada no meio do ano, acho que teria que rever o calendário e diminuir o número de jogos — afirmou Celso Rezende.

O clube alvinegro volta a entrar em campo no dia 13 de julho, contra o Red Bull Bragantino, pelo Brasileirão. O preparador físico do Timão enfatizou que o tempo livre será importante para preparar a equipe.

— Se a gente vai tirar proveito ou não, não sei. Ao mesmo tempo que estamos tendo tempo para recuperar nossos jogadores, zerando departamento médico, estamos reajustando cargas de trabalho, mas eles têm o jogo e isso não deixa de ser importante, então vamos esperar para ver, eu espero que a gente tire uma vantagem em cima disso — completou.