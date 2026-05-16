Quanto o Santos vai pagar ao Corinthians pelo uso da Neo Química Arena?

O Santos vai enfrentar o Coritiba neste domingo (16), pelo Campeonato Brasileiro. Para o confronto, o Peixe alugou a Neo Química Arena, estádio do Corinthians, e espera público de pelo menos 40 mil pessoas.

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Para ter o estádio, o Santos pagou R$ 950 pelo aluguel ao Corinthians, que deve receber cerca de R$ 700 mil líquidos. O Timão ficará com as despesas operacionais da partida. A informação foi inicialmente publicada pelo Uol e confirmada pelo Lance!.

Para o confronto, a equipe da Vila Belmiro optou por preços populares, com valores a partir de R$ 30,00 (meia-entrada) e o ingresso mais caro custando R$ 140. O Santos ficará com toda a renda da partida.

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Santos jogou recentemente na Neo Química Arena (Foto: Jhony Inácio/Ag. Paulistão)

Acordos recentes entre os clubes

Santos e Corinthians, nos últimos anos, têm mantido boa relação para acordos de utilização de estádios em partidas. Em 2024, o Peixe utilizou a Neo Química Arena para a semifinal do Campeonato Paulista, contra o Red Bull Bragantino.

Mais recentemente, também diante do Bragantino, o Santos atuou no estádio do Corinthians pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro.

Já o Corinthians utilizou a Vila Belmiro na estreia do Brasileirão, contra o Bahia, na Baixada Santista. A escolha por abrir mão do jogo na Neo Química Arena teve influência direta da Supercopa Rei, disputada contra o Flamengo quatro dias depois da estreia no torneio nacional.

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A equipe faria sua estreia no dia 29 de janeiro, mas antecipou em um dia o compromisso. O objetivo foi igualar o número de dias de preparação em relação ao adversário na Supercopa. O Flamengo estreou no dia 28, diante do São Paulo, na capital paulista.

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