Eliminação afasta Corinthians da Copa do Brasil de 2025; entenda

Escrito por Ulisses Lopresti • Publicada em 01/11/2024 - 00:31 • São Paulo (SP)

O Corinthians perdeu para o Racing por 2 a 1, no El Cilindro, em Avellaneda, região metropolitana de Buenos Aires, e está eliminado da Copa Sul-Americana. Com o resultado, a chance do Timão disputar a Copa do Brasil 2025 é mínima. O clube alvinegro só garante vaga na competição se for para a próxima Libertadores através do Campeonato Brasileiro.

No Paulistão deste ano, o Timão teve uma campanha frustrante e foi eliminado ainda na primeira fase. O resultado não garantiu vaga para o Corinthians na Copa do Brasil através da competição estadual. A solução seria conseguir uma classificação através da Sul-Americana ou Brasileirão, o que é improvável.

Atualmente, o Corinthians ocupa a 15ª colocação do Campeonato Brasileiro. Para jogar a Libertadores do próximo ano, o Timão precisa terminar a competição entre os seis primeiros. A distância do clube alvinegro para o São Paulo, sexto colocado, é de 16 pontos.

Com sete rodadas distantes, o Corinthians teria que ter uma campanha mágica, vencendo a maioria das partidas. Por outro lado, o Timão não possui uma boa campanha no Brasileirão. Até aqui, o clube alvinegro ganhou oito partidas das 32 disputadas.



O título da Copa Sul-Americana também daria ao Timão uma vaga na próxima Copa do Brasil. O clube alvinegro não se classificou para a disputa da decisão após a derrota contra o Racing, na noite desta quinta-feira (31).

Próximo jogo

o Timão volta o foco para a disputa do Brasileirão. Na 15ª posição, o Corinthians luta para se afastar da zona de rebaixamento e, talvez, disputar uma vaga na Libertadores de 2025. O próximo jogo é um clássico contra um de seus principais rivais.

O clube alvinegro encara o Palmeiras na próxima segunda-feira (4), às 20h (de Brasília), na Neo Química Arena.