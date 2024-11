Cléber Machado questiona decisão de Ramón Díaz em Racing x Corinthians: ‘Duvidoso’

Cléber Machado criticou decisão de Ramón Díaz em Racing x Corinthians (Foto: Reprodução)







Publicada em 01/11/2024 - 00:15 • São Paulo (SP)

O Corinthians perdeu para o Racing nesta quinta-feira (31) e acabou eliminado na semifinal da Sul-Americana. A partida teve transmissão do SBT, com narração de Cléber Machado, que questionou uma decisão do técnico Ramón Díaz. O comentarista Mauro Beting criticou a saída de Rodrigo Garro, e o locutor concordou com o jornalista.

- Duvidoso mesmo. Agora fica com Martínez, Santana e Bidon para tentar armar jogadas de ataque. Pode ter um monte de motivos. Quando você pega os números do Corinthians na temporada, o Garro tem sido muito utilizado. Hoje está fazendo o jogo de número 56. Mas é o cara que mais dá assistências, é um dos artilheiros... - disse Cléber.

A mudança citada por Cléber Machado ocorreu aos 14 minutos do segundo tempo. O camisa 10 saiu para a entrada de Talles Magno. Ao mesmo tempo, Ramón Díaz sacou Charles para a entrada de Breno Bidon. As mudanças do argentino não evitaram a derrota por 2 a 1 e a eliminação. Yuri Alberto abriu o placar, mas Quintero, duas vezes, virou o jogo.