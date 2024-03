Corinthians, Flamengo ou Palmeiras: quem vai faturar mais com as placas de publicidade?

O São Paulo aparece com o quarto melhor acordo do país. De acordo com o R7, o clube tricolor fechou um acordo R$ 190 milhões com a Brax.



💰 Venda de placas de publicidade (entre 2025 e 2029):



🔴⚫🔴 Flamengo - R$ 330,2 milhões (R$ 66 mi por ano)

🟢⚪🟢 Palmeiras - R$ 315 milhões (R$ 63 mi por ano)

⚫⚪⚫ Corinthians - R$ 240 milhões (R$ 48 mi por ano)

🔴⚪⚫ São Paulo - R$ 190 milhões (R$ 38 mi por ano)



As placas estáticas, posicionadas à beira do campo durante as partidas, estão cada vez mais valorizadas pelas marcas que desejam visibilidade na indústria esportiva. A Brax domina o mercado na Série A e tem acordo com 19 dos 20 clubes - a exceção é o Palmeiras.