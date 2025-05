Yuri Alberto celebra gol decisivo e destaca força do Corinthians: ‘Jogo de uma bola’

Com um gol salvador de Yuri Alberto nos acréscimos do segundo tempo, o Corinthians venceu o Novorizontino por 1 a 0 na noite desta quarta-feira (20), na Neo Química Arena, em São Paulo, e garantiu sua classificação para as oitavas de final da Copa do Brasil. O duelo foi válido pela volta da terceira fase da competição, e repetiu o placar do jogo de ida, também vencido pelo Timão por 1 a 0.

— Poucas oportunidades, foi bem difícil, muito duelo, muita briga. Graças a Deus, a única bola que eu pude receber ali em condições de fazer um gol, eu pude converter e dar essa grande vitória, essa grande classificação que a gente sabe da importância para o nosso grupo — afirmou o atacante após a partida.

Yuri destacou o esforço coletivo e a solidez defensiva do time, que segurou o resultado até o fim, mesmo sem fazer uma exibição brilhante.

— A gente tem que acostumar a vencer, mesmo que jogue mal. Vai ser jogo de uma bola. Eu falei com o Patrick [zagueiro do Novorizontino] no final do jogo: "Caramba, que jogo chato, irmão, é jogo de uma bola". Passaram dois, três minutos, e eu pude fazer meu gol — contou.

Com o triunfo, o Corinthians está entre os 16 melhores times da competição. O adversário na próxima fase ainda será definido por sorteio da CBF, em data a ser anunciada. Os jogos das oitavas estão previstos para as semanas dos dias 30 de julho e 6 de agosto.

Fora da pré-lista da Seleção Brasileira, Yuri comentou a chegada de Carlo Ancelotti ao comando técnico. — Infelizmente não estou nessa pré-lista, mas não vou deixar de trabalhar. Se Deus quiser, posso estar na próxima convocação — disse o jogador, esperançoso.

Agora, o foco do Timão volta para o Campeonato Brasileiro. No próximo sábado (24), o clube visita o Atlético-MG, às 21h, na Arena MRV, pela décima rodada da competição nacional.