Torcidas organizadas invadem sede social do Corinthians

Membros das principais torcidas organizadas do Corinthians entraram no Parque São Jorge, sede social do clube, na tarde desta terça-feira (3). Os torcedores colocaram correntes nos portões do clube e alegaram que o 'clube está fechado por má administração'.

Em vídeo publicado nas redes sociais, dezenas de pessoas entram na sede social do clube aos gritos de ordem que incluíam "a revolução começou" e "fechado por má administração". Alê, presidente dos Gaviões da Fiel, declarou que a ideia é ser uma manifestação pacífica.

Em comunicado divulgado por meio das redes sociais, assinado pelas torcidas Gaviões da Fiel, Camisa 12, Pavilhão Nove, Estopim da Fiel, Coringão Chopp e Fiel Macabra, as organizadas afirmam que a ação é um "ato de resistência contra o sistema político que vem prejudicando o Sport Corinthians Paulista há décadas".

As organizadas afirmam que o protesto exige mudanças urgentes e, inegociáveis, segundo os torcedores: direito a voto do Fiel Torcedor, programa de Sócio-Torcedor do Corinthians; Mudança imediata do Estatuto; e punição aos responsáveis aos ex-dirigentes que deixaram dívidas. Até o momento, as autoridades do clube não se manifestaram.

Caos político

No último sábado (31), Augusto Melo, afastado após a aprovação do impeachment pelo Conselho Deliberativo, tentou reassumir a presidência do Corinthians, mesmo após ter o impeachment aprovado. A investida foi embasada por um ofício assinado por Maria Angela de Souza Ocampos, conselheira e aliada de Melo, que se autodeclarou presidente do Conselho Deliberativo e, com isso, teria autorizado o retorno do dirigente ao cargo.

A movimentação, no entanto, não foi reconhecida por Osmar Stabile, vice-presidente e atual mandatário interino do clube. Surpreso, Stabile acionou a Polícia Militar para evitar confusão e se recusou a deixar a presidência. Integrantes da Gaviões da Fiel também compareceram ao Parque São Jorge, mas a situação foi controlada sem confrontos, e a sala da presidência acabou esvaziada pacificamente.