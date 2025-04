Corinthians anuncia Dorival Júnior como novo técnico

O Corinthians anunciou a contratação do técnico Dorival Júnior na tarde desta segunda-feira (28). Aos 63 anos, será a primeira passagem do treinador pelo Timão, com quem assinou contrato até 31 de dezembro de 2026.

Dorival comandará seu primeiro treino com o grupo na tarde desta segunda-feira. Na terça-feira (29), concederá entrevista coletiva, com transmissão ao vivo pela Corinthians TV. Os auxiliares Lucas Silvestre e Pedro Sotero, além do preparador físico Celso Resende, também chegam ao clube para integrar a nova comissão técnica.

Após ser apresentado ao elenco e aos demais funcionários do clube, o novo treinador do Timão compartilhou suas impressões e sentimentos ao assumir o comando da equipe.

- É um o momento importante da minha carreira. Espero deixar um legado dentro de um trabalho que já vinha acontecendo. A comissão técnica anterior comandada pelo Ramón fez um belo trabalho e nos deixa em um momento especial. Espero dar sequência a tudo isso e alcançar os melhores resultados por essa grande equipe - disse o treinador.

- É uma torcida Fiel que não desiste em momento nenhum. Isso é uma marca registrada. Espero vivenciar tudo isso. Se Deus quiser, darei o meu melhor para todos os torcedores. Ao final da temporada, que possamos lutar por todas as competições que estamos disputando - completou.

O técnico assume o Timão pela primeira vez na carreira e ocupa o cargo que estava vago desde a saída de Ramón Díaz. O contrato é válido até dezembro de 2026.

A contratação foi concretizada após duas reuniões entre Fabinho Soldado, executivo de futebol do Corinthians, e o treinador, em Florianópolis. Dorival Júnior gostou do projeto apresentado pelo Timão e assinou contrato até o final de 2026, quando termina a gestão de Augusto Melo.

O anúncio do novo treinador foi feito justamente no dia do aniversário de Dorival Júnior, que completa 63 anos neste dia 25 de abril.

Dorival Júnior estava na Seleção antes do Corinthians (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

Últimos trabalhos de Dorival Jr

O último trabalho de Dorival Júnior foi na Seleção Brasileira, entre 2024 e 2025. Ao todo foram 16 jogos, sete vitórias, sete empates e duas derrotas. A trajetória do treinador acabou após uma derrota por 4 a 1 para a Argentina, pelas Eliminatórias da Copa.

Os últimos trabalhos no futebol brasileiro credenciam o treinador ao cargo no Corinthians. No Flamengo, em 2022, conquistou a Copa do Brasil e Libertadores. No ano seguinte, em 2023, se sagrou campeão da Copa do Brasil pelo São Paulo.

Estreia de Dorival

A tendência é que o treinador faça a sua estreia pelo Corinthians na quarta-feira (30), às 21h30 (de Brasília), contra o Novorizontino, pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. O duelo será no estádio Jorge Ismael de Biasi, no interior Paulista.

No próximo sábado (3), o Corinthians volta a campo pelo Campeonato Brasileiro diante do Internacional, às 18h30 (de Brasília), na Neo Química Arena. A partida é válida pela sétima rodada.