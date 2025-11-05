O Corinthians tenta dar sequência à boa fase no Campeonato Brasileiro e entra em campo logo mais, às 19h (de Brasília), para encarar o RB Bragantino em duelo válido pela 32ª rodada, no Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP). O time de Dorival Jr., que vem de três vitórias seguidas e busca manter o embalo para beliscar uma vaga na Pré-Libertadores do ano que vem, está escalado.

Para este duelo fora de casa, a comissão técnica conta com três retornos no meio-campo: Breno Bidon, Raniele e José Martínez foram desfalques na última partida contra o Grêmio e voltam após cumprirem suspensão automática e aparecem entre os titulares.

Escalação do Corinthians

Felipe Longo; Matheuzinho, João Pedro, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele, José Martínez, Breno Bidon e Rodrigo Garro; Memphis Depay e Yuri Alberto.

Departamento médico do Corinthians

Após um período turbulento, com Yuri Alberto, Rodrigo Garro e Hugo Souza entregues ao departamento médico, o treinador viu o setor esvaziar. O próximo a ser liberado é o volante André Luiz, joia que subiu da base do Timão e está na fase final de recuperação de uma lesão ligamentar no tornozelo direito.

Por outro lado, o treinador terá que aguardar um pouco para contar com o atacante Vitinho. O jogador se recupera de uma lesão no menisco medial do joelho direito, passou por uma artroscopia e segue em recuperação.

