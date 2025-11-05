Dorival terá retornos no Corinthians para enfrentar o Bragantino; veja provável escalação

O Corinthians tenta dar sequência à boa fase no Campeonato Brasileiro e fazer mais uma vítima nesta semana: o RB Bragantino. Isso porque o time de Dorival Jr. vem de três vitórias seguidas e busca manter o embalo para beliscar uma vaga na Pré-Libertadores do ano que vem. O duelo desta 32ª rodada será no Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP), às 19h (de Brasília).

O elenco parece ter reencontrado seu bom futebol, e o treinador poderá mudar o time em relação ao último jogo, já que três peças no meio-campo retornam de suspensão: Breno Bidon, Raniele e José Martínez foram desfalques na última partida contra o Grêmio. No entanto, nem todos devem iniciar a partida entre os titulares.

Provável escalação do Corinthians

Hugo Souza; Matheuzinho, João Pedro Tchoca, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Maycon, Raniele, André Carrillo e Rodrigo Garro; Memphis Depay e Yuri Alberto.

Departamento médico do Corinthians

Após um período turbulento, com Yuri Alberto, Rodrigo Garro e Hugo Souza entregues ao departamento médico, o treinador viu o setor esvaziar. O próximo a ser liberado é o volante André Luiz, joia que subiu da base do Timão e está na fase final de recuperação de uma lesão ligamentar no tornozelo direito.

Por outro lado, o treinador terá que aguardar um pouco para contar com o atacante Vitinho. O jogador se recupera de uma lesão no menisco medial do joelho direito, passou por uma artroscopia e segue em recuperação.

