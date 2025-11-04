Corinthians vê DM quase vazio e amplia opções para Dorival Jr

Com a reta final da temporada se aproximando, o técnico Dorival Júnior recebeu boas notícias no Corinthians. Após um período turbulento, com atletas de destaque como Yuri Alberto, Rodrigo Garro e Hugo Souza entregues ao Departamento Médico, o treinador viu o setor "esvaziar".

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

O próximo nome próximo de ser liberado é o do volante André Luiz, joia que subiu da base do Timão. O jogador está na fase final de recuperação de uma lesão ligamentar no tornozelo direito e, conforme apurado pelo LANCE!, já realiza alguns trabalhos com bola no campo.

Em transição, o jogador ainda busca ritmo de jogo para voltar a atuar nas partidas do Corinthians.

Por outro lado, o treinador terá que aguardar um pouco para contar com o atacante Vitinho. O jogador se recupera de uma lesão no menisco medial do joelho direito, passou por uma artroscopia e segue em recuperação.

continua após a publicidade

Dorival Jr. durante a partida do Corinthians contra o Grêmio (Foto: Jhony Inacio/Agencia Enquadrar/Gazeta Press)

Departamento Médico ganha elogios no Corinthians

O trabalho do setor, inclusive, ganhou elogios do técnico Dorival Jr, que, após a vitória contra o Grêmio, fez questão de exaltar o Departamento Médico do clube, que conta com Leandro Spigolon (fisiologista); os médicos Ricardo Galotti, Eures Facci e João Marcelo; o enfermeiro Alex Dias; e os massagistas Ceará, Diego Toninato, Tico e Márcio Domingos.

— É um dado importante que não havia tido desde a minha chegada (elenco quase todo à disposição). O departamento médico do clube nos proporcionou essa possibilidade, ter o grupo completo nesta parte importante da temporada — disse Dorival Jr.

continua após a publicidade

Recentemente, Hugo Souza enfrentou uma luxação acromioclavicular no ombro esquerdo. Em entrevista após a vitória sobre o Grêmio, o goleiro admitiu que a lesão "assustou", mas valorizou o trabalho do Departamento Médico.

— Graças a Deus, eu tô bem. Foi uma lesão bem chatinha que, normalmente, eu demoraria um pouco mais a voltar, mas a gente se empenhou ali full time pra eu poder voltar o mais rápido possível. Tenho que dar parabéns a todo o departamento médico; tem se tornado uma sina para o setor: todo jogador... eles dão um prazo pra gente voltar e a gente volta antes, né? — afirma o goleiro.

— Você vê o (André) Carrillo jogando, que talvez perderia a temporada; você vê o Yuri (Alberto), toda vez que machuca, parece o Superman, volta rápido! E todos os jogadores que têm lesões acabam voltando antes. Então, isso é fruto de um bom trabalho do departamento médico e, hoje, graças a Deus, eu pude voltar sem dor, tá super bem, pra poder ajudar a equipe dentro do jogo, e fico muito feliz por poder estar de volta — completa.