Corinthians: entenda a lesão de Vitinho e o prazo previsto para retorno

Vitinho saiu lesionado na vitória do Corinthians sobre o Mirassol, no último sábado, pelo Campeonato Brasileiro. O atleta ficou em campo apenas por 17 minutos, e saiu no decorrer da segunda etapa após sentir dores no joelho.

No domingo (5), Vitinho passou por exames no hospital Sírio Libanês e foi constatada uma lesão no menisco medial do joelho direito. O atacante passou por uma artroscopia no dia seguinte e iniciou a recuperação.

O Lance! entrevistou Vandressa Lindemann, fisioterapeuta esportiva e especialista pela Sonafe Brasil (Sociedade Nacional de Fisioterapia Esportiva e da Atividade Física), que tirou dúvidas sobre a lesão do atacante.

- O menisco medial é uma cartilagem em formato de C, localizada na parte interna do joelho, entre o fêmur e a tíbia. Ele funciona como amortecedor, ajudando a absorver impactos e estabilizar a articulação. A lesão acontece geralmente por torções bruscas, mudanças de direção rápidas ou movimentos de aceleração e desaceleração, comuns no futebol. Quando o pé fica preso no chão e o corpo gira sobre ele, ou quando há fraqueza muscular em glúteos, coxa, perna ou limitações de mobilidade no quadril ou tornozelo, o menisco pode se romper - disse a profissional.

Como funciona a artroscopia?

A lesão de Vitinho poderia ser tratada de forma conservadora, sem um procedimento cirúrgico. Entretanto, a outra solução, a artroscopia, é vista como uma forma de apressar o retorno do jogador aos gramados.

- A artroscopia é uma cirurgia minimamente invasiva, feita por pequenas incisões, que permite diagnosticar e tratar a lesão. Ela é indicada quando há dor persistente, bloqueio do joelho, limitação de movimento ou quando o tratamento conservador, como fisioterapia e fortalecimento muscular, não apresenta resultados. Durante o procedimento, pode-se remover apenas a parte danificada do menisco (meniscectomia parcial), remover todo o menisco (menos comum), costurar a lesão (sutura) ou limpar fragmentos soltos (debridamento), dependendo do tipo e da localização da lesão - explicou Vandressa.

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Prazo para retorno no Corinthians

Vitinho corre o risco de perder um longo período da temporada por causa da lesão. O atacante chegou ao Timão em agosto, como único reforço do Corinthians no ano, antes mesmo do transfer ban, que impede o clube alvinegro de inscrever novos jogadores. A cirurgia pode exigir um período de recuperação de até seis meses.

- O tempo de recuperação depende do tipo de procedimento realizado e da gravidade da lesão. Na meniscectomia parcial, a volta aos treinos pode ocorrer entre quatro e oito semanas. Já na sutura do menisco, o período de recuperação costuma variar de quatro a seis meses, podendo se estender até nove meses em alguns casos. Fatores que influenciam incluem idade, tipo de lesão, extensão do procedimento cirúrgico, nível de preparo físico e adesão à fisioterapia - explicou a fisioterapeuta.

Veja mais trechos da entrevista

Lance!: Após a cirurgia, quais são as etapas mais importantes do processo de reabilitação?

Vandressa Lindemann: A reabilitação começa com controle da dor e da inflamação, seguido do trabalho de fisioterapia para restaurar amplitude de movimento, força muscular e estabilidade do joelho. Exercícios para quadríceps, glúteos, posteriores de coxa e músculos da perna são fundamentais. No caso de sutura, é importante respeitar o tempo de cicatrização, com restrições de movimentos como agachamentos profundos e uso de muletas, evoluindo gradualmente até a recuperação completa da função esportiva.

Lance!: Há riscos de sequelas ou de a lesão voltar a incomodar no futuro, mesmo com a cirurgia?

Vandressa Lindemann: Mesmo com a cirurgia, há riscos de desgaste da cartilagem e, a longo prazo, de desenvolvimento de artrose, especialmente em casos de meniscectomia total. Por isso, sempre que possível, os médicos buscam preservar o menisco com sutura. Lesões degenerativas ou repetitivas podem exigir cuidados contínuos com fisioterapia e reforço muscular para minimizar reincidências e preservar a saúde do joelho ao longo da carreira