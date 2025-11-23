Expulsão em Cruzeiro x Corinthians revolta torcedores: 'Merece multa'

O volante José Martinez foi expulso durante a derrota do Corinthians para o Cruzeiro por 3 a 0, deste domingo (23), no Mineirão, pela 35ª rodada do Brasileirão. A advertência aconteceu após uma agressão do atleta em Matheus Pereira. O cenário revoltou os torcedores nas redes sociais.

A expulsão aconteceu durante a segunda etapa do confronto. O cronômetro marcava 38 minutos, quando José Martinez deu uma cotovelada nas costas de Matheus Pereira durante uma dividida. Em campo, o árbitro Alex Gomes Stefano não tomou conhecimento da gravidade do lance.

O VAR entrou em ação e após uma revisão, José Martinez recebeu o cartão vermelho e saiu da partida. Veja a repercussão do caso nas redes sociais:

Como foi Cruzeiro x Corinthians?

A Raposa foi amplamente superior ao Timão, mereceu a vitória e agora está com 68 pontos, na terceira posição, mantendo chances matemáticas de conquistar o título. O Corinthians continuou com 45 pontos, na 10ª posição, mas ficou três pontos atrás do rival São Paulo.

O Cruzeiro foi o dono do jogo desde o início, atuando no campo ofensivo e sem dar chances para o Corinthians ameaçar o gol de Cássio. Logo aos 3 minutos, Arroyo recebeu de Matheus Pereira e chutou cruzado para fora. Pouco depois, Villalba, no rebote de Felipe Longo, finalizou por cima do gol.

O primeiro gol até demorou a sair. Aos 26 minutos, Matheus Pereira enfiou para Christian cruzar da direita. Felipe Longo rebateu finalização de Arroyo, e Kaio Jorge, no meio da área, pegou de primeira, com a esquerda, marcando pela 20ª vez neste Brasileirão. Ainda no primeiro tempo, Lucas Silva quase ampliou, num chute de fora da área.

Para o segundo tempo, Dorival Júnior fez três substituições, colocando no jogo Vitinho, André Carrillo e André e mudando o esquema defensivo. Mas o Cruzeiro logo voltou a marcar. Aos 3 minutos, Arroyo, com boa presença pelo lado esquerdo, cruzou rasteiro, João Pedro cortou mal, e a bola sobrou no meio da área para Kaio Jorge finalizar por baixo do goleiro Felipe Longo.

A primeira boa finalização do Corinthians no jogo saiu aos 13 minutos, quando Yuri Alberto, após cruzamento de Matheuzinho, cabeceou para baixo e quase encobriu o goleiro Cássio. Cinco minutos depois, no entanto, o Cruzeiro voltou a marcar num belo contra-ataque, que começou com Kaio Jorge roubando a bola. William devolveu para o atacante, que avançou pelo meio e rolou na medida para Arroyo, já na área, chutar no ângulo esquerdo de Felipe Longo.

Nos minutos finais, José Martinez, do Corinthians, foi expulso, por dar uma cotovelada em Matheus Pereira, e o colombiano Sinisterra chegou a marcar o quarto gol do Cruzeiro, anulado pelo VAR por causa de uma falta do atacante cruzeirense.