Neto detona jogador do Corinthians após derrota para o Cruzeiro: 'Falta de respeito'

O ex-jogador Neto não perdoou a expulsão do volante José Martinez durante a derrota do Corinthians para o Cruzeiro. O revés do clube paulista aconteceu neste domingo (23), no Mineirão, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Durante a transmissão da partida, pela "Rádio Craque Neto", o atual comentarista rasgou o verbo contra José Martinez. O ídolo da torcida do Corinthians chegou a pedir para que a diretoria tomasse providências drásticas contra o volante.

— Vou falar uma coisa para vocês, o José Martinez merece a expulsão. Ele vai ser expulso, porque deu uma cotovelada nas costas do Matheus Pereira sem necessidade. Se Deus quiser, ele nunca mais vai vestir a camisa do Corinthians. Um cara como esse não merece — iniciou o ex-jogador, antes de completar.

— Você Dorival Júnior, presidente, Fabinho Soldado, o que esse cara fez é uma falta de respeito com a camisa do Corinthians. Esse cara não joga nada. Ele deu uma cotovelada desleal no Matheus Pereira. Ele não merecia vestir a camisa do Corinthians nunca mais — concluiu.

Como foi Cruzeiro x Corinthians?

A Raposa foi amplamente superior ao Timão, mereceu a vitória e agora está com 68 pontos, na terceira posição, mantendo chances matemáticas de conquistar o título. O Corinthians continuou com 45 pontos, na 10ª posição, mas ficou três pontos atrás do rival São Paulo.

O Cruzeiro foi o dono do jogo desde o início, atuando no campo ofensivo e sem dar chances para o Corinthians ameaçar o gol de Cássio. Logo aos 3 minutos, Arroyo recebeu de Matheus Pereira e chutou cruzado para fora. Pouco depois, Villalba, no rebote de Felipe Longo, finalizou por cima do gol.

O primeiro gol até demorou a sair. Aos 26 minutos, Matheus Pereira enfiou para Christian cruzar da direita. Felipe Longo rebateu finalização de Arroyo, e Kaio Jorge, no meio da área, pegou de primeira, com a esquerda, marcando pela 20ª vez neste Brasileirão. Ainda no primeiro tempo, Lucas Silva quase ampliou, num chute de fora da área.

Para o segundo tempo, Dorival Júnior fez três substituições, colocando no jogo Vitinho, André Carrillo e André e mudando o esquema defensivo. Mas o Cruzeiro logo voltou a marcar. Aos 3 minutos, Arroyo, com boa presença pelo lado esquerdo, cruzou rasteiro, João Pedro cortou mal, e a bola sobrou no meio da área para Kaio Jorge finalizar por baixo do goleiro Felipe Longo.

A primeira boa finalização do Corinthians no jogo saiu aos 13 minutos, quando Yuri Alberto, após cruzamento de Matheuzinho, cabeceou para baixo e quase encobriu o goleiro Cássio. Cinco minutos depois, no entanto, o Cruzeiro voltou a marcar num belo contra-ataque, que começou com Kaio Jorge roubando a bola. William devolveu para o atacante, que avançou pelo meio e rolou na medida para Arroyo, já na área, chutar no ângulo esquerdo de Felipe Longo.

Nos minutos finais, José Martinez, do Corinthians, foi expulso, por dar uma cotovelada em Matheus Pereira, e o colombiano Sinisterra chegou a marcar o quarto gol do Cruzeiro, anulado pelo VAR por causa de uma falta do atacante cruzeirense.