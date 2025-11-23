Melhores momentos: Kaio Jorge marca duas vezes, e Cruzeiro derrota Corinthians por 3 a 0
Com vitória no Mineirão, Raposa se garante na fase de grupos da Libertadores de 2026
Com dois gols de Kaio Jorge, o Cruzeiro derrotou o Corinthians por 3 a 0, neste domingo (23), no Mineirão, pela 35ª rodada do Brasileirão, e se garantiu na fase de grupos da Copa Libertadores de 2026. O atacante cruzeirense marcou uma vez em cada tempo, chegou aos 21 gols e abriu três de vantagem sobre Arrascaeta, do Flamengo, na liderança da artilharia. Arroyo fez o terceiro gol, com assistência de Kaio Jorge.
A Raposa foi amplamente superior ao Timão, mereceu a vitória e agora está com 68 pontos, na terceira posição, mantendo chances matemáticas de conquistar o título. O Corinthians continuou com 45 pontos, na 10ª posição, mas ficou três pontos atrás do rival São Paulo.
O Cruzeiro foi o dono do jogo desde o início, atuando no campo ofensivo e sem dar chances para o Corinthians ameaçar o gol de Cássio. Logo aos 3 minutos, Arroyo recebeu de Matheus Pereira e chutou cruzado para fora. Pouco depois, Villalba, no rebote de Felipe Longo, finalizou por cima do gol.
O primeiro gol até demorou a sair. Aos 26 minutos, Matheus Pereira enfiou para Christian cruzar da direita. Felipe Longo rebateu finalização de Arroyo, e Kaio Jorge, no meio da área, pegou de primeira, com a esquerda, marcando pela 20ª vez neste Brasileirão. Ainda no primeiro tempo, Lucas Silva quase ampliou, num chute de fora da área.
Para o segundo tempo, Dorival Júnior fez três substituições, colocando no jogo Vitinho, André Carrillo e André e mudando o esquema defensivo. Mas o Cruzeiro logo voltou a marcar. Aos 3 minutos, Arroyo, com boa presença pelo lado esquerdo, cruzou rasteiro, João Pedro cortou mal, e a bola sobrou no meio da área para Kaio Jorge finalizar por baixo do goleiro Felipe Longo.
A primeira boa finalização do Corinthians no jogo saiu aos 13 minutos, quando Yuri Alberto, após cruzamento de Matheuzinho, cabeceou para baixo e quase encobriu o goleiro Cássio. Cinco minutos depois, no entanto, o Cruzeiro voltou a marcar num belo contra-ataque, que começou com Kaio Jorge roubando a bola. William devolveu para o atacante, que avançou pelo meio e rolou na medida para Arroyo, já na área, chutar no ângulo esquerdo de Felipe Longo.
Nos minutos finais, José Martinez, do Corinthians, foi expulso, por dar uma cotovelada em Matheus Pereira, e o colombiano Sinisterra chegou a marcar o quarto gol do Cruzeiro, anulado pelo VAR por causa de uma falta do atacante cruzeirense.
Veja os jogos de Cruzeiro e Corinthians pela 36ª rodada do Brasileirão
Cruzeiro e Corinthians voltam a jogar pelo Brasileirão no próximo fim de semana. A Raposa enfrenta o Ceará, no sábado (29), às 21h, na Arena Castelão, e o Timão joga contra o Botafogo, no domingo (30), às 16h, na Neo Química Arena.
✅ FICHA TÉCNICA
CRUZEIRO 3 X 0 CORINTHIANS
35ª RODADA - CAMPEONATO BRASILEIRO
🗓️ Data e horário: Domingo, 23 de novembro de 2025, às 20h30
📍 Local: Mineirão, Belo Horizonte
🥅 Gols: Kaio Jorge (26'/1°T), Kaio Jorge (3'/2°T) e Arroyo (18'/2°T)
🟨 Cartões amarelos: Lucas Romero, Arroyo, Fabrício Bruno (Cruzeiro) Hugo e Matheuzinho (Corinthians)
🟥 Cartões vermelhos: José Martinez (38'/2ºT)
💸 Renda: R$ 1.637.835,50
🧑🤝🧑 Público presente: 30.673
⚽ ESCALAÇÕES
CRUZEIRO (Técnico: Leonardo Jardim)
Cássio, William, Fabrício Bruno, Villalba e Kaiki (Kauã Prates); Lucas Romero (Walace), Lucas Silva, Christian (Japa) e Matheus Pereira; Kaio Jorge (Gabigol) e Arroyo (Sinisterra).
CORINTHIANS (Técnico: Dorival Júnior)
Felipe Longo, Matheuzinho, Gustavo Henrique, João Pedro, Fabrizio Angileri (Vitinho) e Hugo; Raniele (André Carrillo) , Breno Bidon (Dieguinho) e Rodrigo Garro (José Martinez); Gui Negão (André) e Yuri Alberto.
🟨 ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: Alex Gomes Stefano (RJ)
🚩 Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Corrêa (RJ) e Carlos Henrique Alves de Lima Filho (RJ)
🖥️ VAR: Wagner Reway (SC)
