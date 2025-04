Dorival Júnior vira ‘novela’, mas Corinthians segue otimista por acordo

O Corinthians segue nas buscas por um novo treinador. Dorival Júnior é a bola da vez, e a diretoria corre para fechar com o técnico. Fabinho Soldado, executivo de futebol do Timão, se encontrou com o treinador em Florianópolis, nesta quarta-feira (23), e apresentou o projeto esportivo. O objetivo é fechar negócio ainda nesta quinta-feira (24).

O ex-treinador da Seleção Brasileira gostou do projeto esportivo que ouviu da diretoria do Timão. O contrato oferecido tem duração até o final de 2026, quando se encerra a gestão de Augusto Melo na presidência do Corinthians.

O salário inicialmente apresentado supera o que Ramón Díaz e sua comissão recebiam no Corinthians. Dorival Júnior também solucionou o impasse contratual que poderia impedir sua chegada ao clube. Há uma divergência salarial entre as partes, conforme noticiado pelo 'Meu Timão', mas, internamente, o discurso ainda é otimista quanto à contratação do treinador.

Dorival Júnior comandou a Seleção pela 1ª vez em 23 de março de 2024, diante da Inglaterra (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

Pressa por treinador

Sem técnico desde a demissão de Ramón Díaz, na última quinta-feira (17), o objetivo do Timão era encontrar uma reposição imediata, para não prejudicar os planos do Corinthians na temporada. O clube alvinegro chegou a acertar com Tite, que era esperado no CT Dr. Joaquim Grava na terça-feira (22), mas o treinador frustrou os planos ao anunciar uma pausa indeterminada na carreira para cuidar da saúde mental e física.

O 'plano B' foi ativado: a busca por Dorival Júnior. Antes mesmo de falar com Tite, intermediadores do Corinthians entraram em contato com o treinador e souberam que o profissional estava aberto para assumir um novo compromisso.

continua após a publicidade

Fabinho Soldado viajou para Florianópolis, onde estava o treinador, e iniciou as tratativas oficiais. A intenção da diretoria é por uma reposição rápida, e caso Dorival Júnior vire uma "novela", a tendência é que o foco fique todo em Luís Castro, nome que também agrada à cúpula alvinegra.