Dorival Júnior admite que o Corinthians precisa de reforços

O Corinthians empatou por 1 a 1 com o América de Cali, na Neo Química Arena, e se complicou na fase de grupos da Sul-Americana. O resultado desta terça-feira (6) manteve o Timão na terceira colocação da chave, com duas rodadas restantes. Foi o primeiro tropeço do clube alvinegro sob o comando de Dorival Júnior.

O técnico escalou uma equipe alternativa para o duelo na competição continental. Raniele, Matheuzinho e Romero foram poupados. Dorival Júnior admitiu que o elenco do Corinthians ainda não está pronto, e apontou como um fato que separa o clube alvinegro das equipes que lideram atualmente o Brasileirão, Palmeiras e Flamengo.

— É muito difícil se afirmar qualquer coisa nesse sentido, temos que ter a consciência que é um grupo que está sendo moldado há um ano praticamente, ele vem sendo alterado, acrescentando boas peças, peças importantes, não é um grupo totalmente formado, ainda não, temos que ter essa consciência. A grande diferença de algumas equipes futebol brasileiro é que já possuem um elenco montado, não apenas uma equipe atuando, mas um excelente grupo, essas equipes saem na frente, é natural, todas as demais correm atrás, é o que vem acontecendo — falou o treinador em entrevista coletiva na Neo Química Arena.

Reforços na janela

O treinador do Timão admitiu que a equipe precisa se reforçar na janela de transferências do meio de ano. Dorival Júnior justificou que será uma necessidade de todos os clubes do futebol brasileiro e disse que o clube alvinegro precisa evoluir.

— Teremos uma janela importante no meio do ano, e com certeza, todas as equipes estarão se mexendo para melhorar os seus grupos, seus planteis enfim, é um trabalho contínuo, será melhorado a cada momento, para podermos daqui a pouco, respeitando esses processos que existem, nós temos um elenco confiável, e praticamente do mesmo nível, o que faremos é trabalhar com todas as possibilidades que teremos para podermos melhorar esse grupo, que tem capacidade, qualidade, precisa naturalmente uma ou outra peça, é natural, mas que equipe não precisa? Temos que ter a consciência que precisamos evoluir.