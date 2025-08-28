menu hamburguer
Dorival faz pedido após início de Gui Negão no Corinthians: ‘Atento’

Jogador marcou na vitória do Timão pela Copa do Brasil

imagem cameraCorinthians venceu o Athletico Paranaense por 1 a 0 (Foto: Giovani Baccin/AGIF)
Ulisses Lopresti
São Paulo (SP)
Dia 28/08/2025
01:27
Gui Negão marcou o gol da vitória do Corinthians sobre o Athletico Paranaense, na noite desta quarta-feira (27), em Curitiba. Substituto de Yuri Alberto, o atacante chegou ao terceiro gol em três partidas como titular do Timão.

O treinador barrou Héctor Hernández, antigo substituto imediato de Yuri Alberto, e apostou no garoto de 18 anos. Desde então, a Cria do Terrão marcou contra Bahia, Vasco da Gama, pelo Brasileirão, e Athletico Paranaense, na Copa do Brasil. Após a partida, Dorival Júnior falou sobre sua escolha e elogiou o trabalho de Gui Negão durante os treinamentos.

— O trabalho que ele vem desenvolvendo, que ele vem executando, a entrega, comprometimento, se dedicando ao máximo, combatendo, buscando espaço, atacando o adversário, isso tudo está sendo coroado pelo belo trabalhado que está desenvolvendo — falou o treinador na zona de imprensa na Ligga Arena.

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Gui Negão marcou o gol do Timão na vitória por 1 a 0 sobre o Athletico Paranaense (Foto: Giovani Baccin/AGIF)

Paciência

Conhecido por usar a base durante sua carreira, Dorival Junior enfatizou a importância de ter paciência com o amadurecimento de Gui Negão. O treinador declarou que vê o início do garoto como positivo, mas pediu "pés no chão".

— Só peço que a gente tenha calma, tenha paciência, vamos deixar que o desenvolvimento dele aconteça de forma natural, é um menino que promete, mas temos que ter cuidado, pés no chão. É apenas um garoto, promissor, mas que está começando a encontrar um espaço, está lutando, espero que ele seja muito feliz na carreira, é um bom início, mas precisamos ficar atento com tudo — disse o treinador do Corinthians.

Próximo jogo

O Timão volta a entrar em campo no próximo domingo (31), às 18h30 (de Brasília), quando enfrenta o Palmeiras, na Neo Química Arena. Gui Negão deve ter mais uma oportunidade entre os titulares, pois Yuri Alberto segue se recuperando de uma cirurgia de hérnia

