Corinthians avança por Dorival Júnior e aguarda nova reunião para definição

A reunião entre Fabinho Soldado e Dorival Júnior desta terça-feira (23) foi positiva para as buscas do Corinthians por um novo treinador. O executivo de futebol do clube alvinegro se encontrou com o técnico em Florianópolis, em Santa Catarina.

Durante a conversa, foi apresentado detalhes esportivos sobre o elenco do Corinthians ao treinador, que gostou do que ouviu. Nesta quarta-feira (23), acontecerá uma nova reunião para tratar sobre o contrato e questões salariais.

O Timão tem pressa por um novo treinador. O cargo está vago desde a saída de Ramón Díaz, na última quinta-feira (17), após derrota para o Fluminense, no Campeonato Brasileiro. Desde então, o Corinthians tem sido comandado interinamente por Orlando Ribeiro, técnico da equipe sub-20.

A diretoria do Timão chegou a acertar com Tite, que inclusive era esperado para assinar contrato na terça-feira (22), mas o treinador surpreendeu a diretoria ao anunciar uma pausa indeterminada na carreira para cuidar da saúde mental e física.

Com a negativa do treinador, o Corinthians aposta todas as fichas na contratação de Dorival Júnior. Anteriormente, o clube alvinegro havia feito contato com um intermediário, e as reuniões em Florianópolis são as primeiras conduzidas por Fabinho Soldado.

Corinthians busca contratação de Dorival Júnior (Foto: Nelson Almeida / AFP)

Prioridade

O último trabalho de Dorival Júnior foi na Seleção Brasileira. O treinador deixou o comando da equipe nacional após uma derrota por 4 a 1 para a Argentina, pelas Eliminatórias da Copa, em março. A atuação do técnico no Flamengo e São Paulo, suas últimas atividades, são consideradas positivas e o credencia como Plano A do Timão.

O clube alvinegro está otimista pela contratação do técnico, mas avalia outros profissionais em caso de recusa de Dorival Júnior, como o caso do português Luís Castro.