Padroeiro fiel! Entenda a relação entre Corinthians e São Jorge

23 de abril, Dia de São Jorge. Para os corinthianos, uma data especial. Há quase 100 anos, o Corinthians homenageia o santo católico em sua sede social, camisas, faixas de torcida e em qualquer outra forma de manisfestação de fé do torcedor. Sendo assim, o Lance! resolveu explicar a relação entre o clube e padroeiro.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Em 1926, após utilizar o Campo do Lenheiro e o Estádio da Ponte Grande, o Corinthians tornou-se proprietário de um terreno às margens da Marginal Tietê, em São Paulo. No local, foi construído um novo campo e a sede social. O endereço da nova casa fica na Rua São Jorge, no bairro de Tatuapé, Zona Leste do estado. Foi neste momento que o clube foi ‘batizado’ pelo padroeiro.

O responsável pelo batismo teria sido Ernesto Cassano, o então presidente do Corinthians na época. 15 anos depois, o presidente Manoel Correcher inaugurou um santuário em uma fonte dentro do terreno, o que deu início a uma lenda ainda hoje difundida no clube social de que quem beber daquela água se tornaria corintiano para sempre. Ainda dentro do Parque São Jorge, desde 1967 há uma capela dedicada ao padroeiro do clube.

continua após a publicidade

Em entrevista à Corinthians TV, o historiador Fernando Hanner explicou a relação entre clube e santo.

- Corinthians e São Jorge têm uma ligação mística desde 1926. Desde a compra da Fazenda São Jorge. O clube do Bom Retiro, que depois se tornou o clube da Ponte Grande, se tornou o clube do Parque São Jorge. Esse sincretismo foi tão poderoso que o time do povo transcendeu ao futebol - afirmou Fernando.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Porém, outras pessoas afirmam que a relação entre São Jorge e Corinthians surgiu após a excursão de um clube que tinha como padroeiro o santo, o Corinthian Football Club, da Inglaterra. Sendo assim, os fundadores do clube paulista se inspiraram na equipe britânica e resolveram ‘adotar’ a devoção.

continua após a publicidade

Desde então, a relação entre Corinthians e São Jorge é extremamente intensa e entrelaçada. O clube atingiu inúmeros torcedores por todo o Brasil sendo alavancado pela fé no padroeiro cristão e caiu no gosto do povo, principalmente pelo estigma de luta e garra.

A origem de São Jorge

De acordo com a Igreja Católica, Jorge nasceu no século III, na Capadócia, atualmente localizada no território da Turquia. O homem que viria a ser santificado foi um capitão do exército romano que se voltou contra contra o imperador Diocleciano após a ordem de extermínio dos cristãos. Após discordar do Império, São Jorge foi preso e torturado até a morte.

– Ao olhar para São Jorge possamos exemplo dele lutar contra o dragão do mal para sermos vencedores nesta batalha contra os questionamentos da nossa fé – escreveu o cardeal Orani João Tempesta, arcebispo do Rio de Janeiro, em artigo publicado no ano passado na Conferência Nacional de Bispos do Brasil.