Dorival escala Corinthians com Yuri no ataque contra o Mirassol; Memphis começa no banco

Corinthians e Mirassol se enfrentam neste sábado (4), às 21h (de Brasília), na Neo Química Arena, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo marca a tentativa do Timão de encerrar a sequência de três jogos sem vitória — duas derrotas e um empate — e se afastar de vez da parte de baixo da tabela. Atualmente, a equipe ocupa o 13º lugar, com 30 pontos, sete acima da zona de rebaixamento.

O técnico Dorival Júnior, suspenso após a expulsão contra o Internacional, não estará à beira do campo, mas terá dois reforços importantes à disposição. Yuri Alberto retorna depois de cumprir suspensão, enquanto Memphis Depay, recuperado de lesão, volta a ser relacionado, mas começa no banco de reservas.

A provável escalação do Corinthians tem Hugo Souza; Matheuzinho, Gustavo Henrique, João Pedro Tchoca e Matheus Bidu; Martinez, Raniele, Maycon e Bidon; Yuri Alberto e Gui Negão.

Do outro lado, o Mirassol vive grande fase no campeonato e ocupa o quinto lugar, com 43 pontos, firme na briga por uma vaga na Libertadores. A equipe de Rafael Guanaes, porém, não vence há duas rodadas — empatou com o Red Bull Bragantino e perdeu para o Atlético-MG.

O Leão do Interior tem quatro desfalques confirmados: Chico da Costa, Edson Carioca e PH seguem no departamento médico, e Neto Moura cumpre suspensão. A provável escalação é: Walter; Lucas Ramon, Jemmes, João Victor e Reinaldo; José Aldo, Danielzinho e Guilherme; Negueba, Carlos Eduardo e Cristian.

