Corinthians x Mirassol: compare valor de mercado dos elencos

A Neo Química Arena vai receber um duelo, neste sábado, com milhões de reais de diferença em favor do Corinthians. Por outro lado, são 13 pontos de vantagem para o Mirassol. Proporções inversas entre o mandante que tenta se afastar da zona de rebaixamento e o visitante que quer voltar ao grupo dos times que vai diretamente à Copa Libertadores.

O elenco do Corinthians tem o quinto maior valor de mercado do Campeonato Brasileiro. Atualmente, € 110,45 milhões. O Mirassol é o time que tem o menor valor da competição: € 22,53 milhões. Praticamente cinco vezes menos, de acordo com o site especializado Transfermarkt.

Naturalmente, ainda há um terço de campeonato a ser disputado, mas o caçula da elite já está praticamente garantido na elite nacional da próxima temporada. O Timão, por outro lado, ainda tem algo em torno de cinco vitórias a conquistar para se manter na primeira divisão.

A fase das equipes é parecida: o Corinthians está há três jogos sem vencer, após sequência com quatro vitórias e um empate. Já o Mirassol empatou o último jogo e perdeu o anterior, mas também teve sequência anterior positiva: em seis jogos, foram quatro vitórias e dois empates.

Somente o centroavante Yuri Alberto vale € 22 milhões. O jogador mais valioso da equipe da capital paulista tem praticamente o mesmo valor de todo o elenco da equipe do interior. Enquanto isso, no Mirassol, o maior destaque é o lateral-esquerdo Felipe Jonathan, avaliado em € 2,2 milhões no último mês de junho - cotação mais recente.

Além do Corinthians, a equipe supera, na comparação entre expectativa e realidade, outros elencos que valem milhões de euros a mais. Veja alguns exemplos abaixo.

O Vasco tem o sexto elenco mais valioso do campeonato: € 108,15 milhões. O Atlético-MG, atual vice-campeão da Copa Libertadores, tem grupo de jogadores de € 97,40 milhões. O Fluminense, de campanha semifinalista na Copa do Mundo de clubes, tem elenco avaliado em € 94,1 milhões.