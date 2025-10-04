Memphis volta para tentar encerrar incômodo jejum do Corinthians

O Corinthians volta a campo neste sábado (4), às 21h (de Brasília), diante do Mirassol, na Neo Química Arena, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida marca o retorno do atacante Memphis Depay, que está recuperado de um edema na região posterior da coxa direita e volta após quase um mês afastado.

Holanda anuncia convocação para Data Fifa com Memphis Depay

O holandês retorna em momento crucial: o Timão tenta encerrar um incômodo jejum de cinco meses sem vencer em casa pela Série A, o pior desempenho do clube como mandante desde 2007. No momento, a equipe ocupa o 13º lugar, com 30 pontos, sete acima da zona de rebaixamento. O Corinthians tenta se afastar da zona de rebaixamento e reencontrar o caminho das vitórias diante de um Mirassol que vive boa fase, ocupando a quinta posição.

A última vitória do Corinthians diante de sua torcida aconteceu em 18 de maio, quando venceu o Santos por 1 a 0. Desde então, a equipe acumulou quatro empates e três derrotas na Neo Química Arena. O time é hoje o 18º melhor mandante do Brasileirão, com apenas quatro vitórias, quatro empates e quatro derrotas em 12 partidas.

O aproveitamento é de 44,4%, uma campanha equivalente à de times que lutam contra o rebaixamento. O desempenho repete a sequência de sete jogos sem vitória registrada em 2007, temporada em que o Timão acabou rebaixado para a Série B.

Mesmo em meio à turbulência, Dorival Júnior mantém prestígio interno. A diretoria alvinegra reconhece que o treinador conseguiu manter a equipe competitiva apesar dos inúmeros desfalques durante o campeonato.

Um dos fatores que atrapalharam o desempenho ofensivo é que o trio formado por Garro, Yuri Alberto e Memphis Depay ainda não atuou junto no Brasileirão. Os três só estiveram em campo ao mesmo tempo nas oitavas de final da Copa do Brasil, diante do Palmeiras.

Além de contar novamente com Memphis, Dorival tem também o retorno de Yuri Alberto, que estava suspenso diante do Internacional. Dorival, porém, não poderá estar no banco de reservas. Dorival, inclusive, não vai comandar o Timão nos próximos dois jogos do Campeonato Brasileiro. Ele, que estava pendurado, levou o terceiro cartão amarelo e foi expulso diante do Internacional. Portanto, precisará cumprir duas partidas de suspensão.