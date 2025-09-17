Dorival alcança marca de Ramón Díaz no Corinthians; veja quem leva vantagem

Dorival Júnior completou 26 jogos no comando do Corinthians e igualou o número de partidas de Ramón Díaz em 2025. Contratado em abril, o atual treinador soma 56% de aproveitamento pelo clube alvinegro e conseguiu avanço na parte defensiva.

O Timão de Dorival Júnior não foi vazado em 13 partidas. Ao todo, foram 20 gols sofridos. Ramón Díaz comandou o Corinthians em 26 jogos neste ano, quando a defesa alvinegra sofreu 28 gols. O argentino deixou o clube alvinegro em abril, após derrota para o Fluminense.

Ramón Díaz obteve 65,3% de aproveitamento no começo do ano. O clube conquistou o titulo do Paulistão e quebrou um jejum de seis anos sem conquistas. Por outro lado, o Corinthians foi eliminado de forma precoce na Pré-Libertadores, para o Barcelona de Guayaquil, na Fase Preliminar 2.

Dorival Júnior começou a comandar o Timão durante o Campeonato Brasileiro. O clube foi eliminado na primeira fase da Sul-Americana, o que gerou uma pequena crise no início de sua gestão no Corinthians, entretanto, conseguiu dar a volta por cima.

O clube alvinegro ocupa a nona colocação do Campeonato Brasileiro e está nas semifinais da Copa do Brasil. O Corinthians soma cinco jogos de invencibilidade, com quatro vitórias e um empate. No torneio mata-mata, encara o Cruzeiro, os jogos serão somente em dezembro.

Dorival Júnior chegou a 26 jogos no comando do Timão (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

Próximo jogo

O Corinthians volta aos gramados no domingo (21), pelo Campeonato Brasileiro. O Timão terá compromisso em Recife, contra o Sport, às 17h30 (de Brasília), pela 24ª rodada da competição nacional. No último jogo, o Timão venceu o Fluminense por 1 a 0, no Maracanã.