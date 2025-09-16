menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsCorinthians

Investigação de cartões corporativos: Corinthians conclui envio de documentos ao MP-SP

Diretoria enviou documentos ao MP-SP

A votação das contas de 2024 do Corinthians será realizada nesta segunda-feira (27), no Parque São Jorge (Foto: Divulgação/Corinthians)
imagem cameraCorinthians enviou documentos ao MP-SP (Foto: Divulgação/Corinthians)
fe4a4413-7df6-4f4d-8be7-876c6484bfa3_WhatsApp-Image-2025-03-11-at-13.03.44-scaled-aspect-ratio-1024-1024Ulisses Lopresti
Setorista
Autor apresenta e defende suas ideias e opiniões, esse texto não reflete necessariamente a opinião do Lance!
Dia 16/09/2025
16:02
  • Mais Notícias

O Corinthians informou que entregou todos os documentos solicitados pelo Ministério Público de São Paulo (MP-SP) relativo aos cartões de crédito e relatório de despesas. O órgão investiga irregularidades no uso do cartão corporativo de presidentes do clube entre 2018 e 2025.

O caso é conduzido pelo promotor Cássio Conserino, que criticou a postura do Corinthians. A diretoria alvinegra iniciou o encaminhamento dos documentos no último dia 8. O clube alegou que na invasão de Augusto Melo ao Parque São Jorge, no dia 31 de maio, teria colaborado para a subtração de materiais.

O promotor do caso investiga irregularidades nos gastos do clube nas gestões de Andrés Sanchez, Duilio Monteiro Alves e Augusto Melo. Osmar Stábile, atual presidente do Corinthians, foram alertados em seus depoimentos ao MP, sobre a necessidade da entrega dos relatórios.

Coletiva Andrés Sanchez
Andrés Sanchez é um dos investigados pelo MP-SP (Foto: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians)

Investigações

O MP-SP investiga irregularidades no uso do cartão corporativo do Corinthians por ex-presidentes no período de 2018 a 2025. Andrés Sanchez confessou ter usado o artifício por engano em uma viagem para o Rio Grande do Norte.

Inicialmente, o clube apresentou à Justiça apenas as faturas dos cartões de crédito corporativos. Posteriormente, a diretoria afirmou ter concluído o cumprimento da requisição ao encaminhar também os relatórios de despesas da presidência. Até a noite da última segunda-feira, entretanto, a promotoria ainda não havia confirmado o recebimento dessa documentação.

