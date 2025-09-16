Investigação de cartões corporativos: Corinthians conclui envio de documentos ao MP-SP
O Corinthians informou que entregou todos os documentos solicitados pelo Ministério Público de São Paulo (MP-SP) relativo aos cartões de crédito e relatório de despesas. O órgão investiga irregularidades no uso do cartão corporativo de presidentes do clube entre 2018 e 2025.
O caso é conduzido pelo promotor Cássio Conserino, que criticou a postura do Corinthians. A diretoria alvinegra iniciou o encaminhamento dos documentos no último dia 8. O clube alegou que na invasão de Augusto Melo ao Parque São Jorge, no dia 31 de maio, teria colaborado para a subtração de materiais.
O promotor do caso investiga irregularidades nos gastos do clube nas gestões de Andrés Sanchez, Duilio Monteiro Alves e Augusto Melo. Osmar Stábile, atual presidente do Corinthians, foram alertados em seus depoimentos ao MP, sobre a necessidade da entrega dos relatórios.
Investigações
O MP-SP investiga irregularidades no uso do cartão corporativo do Corinthians por ex-presidentes no período de 2018 a 2025. Andrés Sanchez confessou ter usado o artifício por engano em uma viagem para o Rio Grande do Norte.
Inicialmente, o clube apresentou à Justiça apenas as faturas dos cartões de crédito corporativos. Posteriormente, a diretoria afirmou ter concluído o cumprimento da requisição ao encaminhar também os relatórios de despesas da presidência. Até a noite da última segunda-feira, entretanto, a promotoria ainda não havia confirmado o recebimento dessa documentação.
