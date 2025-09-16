menu hamburguer
Corinthians

Corinthians: Memphis desabafa após polêmicas: ‘Tomem cuidado’

Camisa 10 do Timão se recupera de lesão

Memphis fez forte desabafo nas redes sociais (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)
fe4a4413-7df6-4f4d-8be7-876c6484bfa3_WhatsApp-Image-2025-03-11-at-13.03.44-scaled-aspect-ratio-1024-1024Ulisses Lopresti
Setorista
Autor apresenta e defende suas ideias e opiniões, esse texto não reflete necessariamente a opinião do Lance!
Dia 16/09/2025
16:59
  • Matéria
  • Mais Notícias

Memphis usou as suas redes sociais para fazer um comunicado forte, em tom de desabafo, após polêmicas envolvendo seu nome e o Corinthians. O camisa 10 do Timão prometeu se pronunciar em breve e criticou parte da imprensa.

O holandês questionou se notícias vinculadas com seu nome são feitas para desgastar a sua imagem com a torcida do Corinthians. Memphis foi diagnosticado com um edema muscular na parte posterior da coxa direita e se recupera da lesão.

O problema aconteceu na vitória do Corinthians sobre o Atheltico, por 2 a 0. Nas redes sociais, Memphis publicou uma uma foto de Diego Pereira, ex-preparador físico do clube no período em Ramón Díaz era o treinador, o que levantou suspeitas sobre um problema com a atual comissão.

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Memphis não encara o Juventude (Foto: Fabio Giannelli/AGIF)
Memphis desabafou nas redes sociais (Foto: Fabio Giannelli/AGIF)

Veja comunicado do Memphis

"Muitas mentiras foram espalhadas e as campanhas contra o meu nome continuam…
Tudo isso por quê?
Tentando virar as pessoas contra mim?
Tentando criar atrito entre meus apoiadores e eu?
Tentando criar uma má imagem?

Vou dizer a vocês.
Haverá um momento em que falarei sobre algumas coisas, e esse momento será muito em breve.
Estou falando diretamente para as pessoas que me envolveram em questões políticas e para as pessoas que trabalham em meios de comunicação que não conseguem manter meu nome longe de suas bocas cheias de mentiras!

Cheguei até aqui na vida porque defendo o que é certo.
Estou protegido por um poder maior.
Já vi esse filme várias vezes, desde que decidi não ser um atleta escravo e me manter firme nos negócios; eles tentam me prejudicar, mas Deus tem sua mão estendida sobre minha cabeça.

Vocês continuam brincando comigo, mas o karma é real e está chegando para todos.
Tomem cuidado"

