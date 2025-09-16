Corinthians: Memphis desabafa após polêmicas: ‘Tomem cuidado’

Memphis usou as suas redes sociais para fazer um comunicado forte, em tom de desabafo, após polêmicas envolvendo seu nome e o Corinthians. O camisa 10 do Timão prometeu se pronunciar em breve e criticou parte da imprensa.

O holandês questionou se notícias vinculadas com seu nome são feitas para desgastar a sua imagem com a torcida do Corinthians. Memphis foi diagnosticado com um edema muscular na parte posterior da coxa direita e se recupera da lesão.

O problema aconteceu na vitória do Corinthians sobre o Atheltico, por 2 a 0. Nas redes sociais, Memphis publicou uma uma foto de Diego Pereira, ex-preparador físico do clube no período em Ramón Díaz era o treinador, o que levantou suspeitas sobre um problema com a atual comissão.

Memphis desabafou nas redes sociais (Foto: Fabio Giannelli/AGIF)

Veja comunicado do Memphis

"Muitas mentiras foram espalhadas e as campanhas contra o meu nome continuam…

Tudo isso por quê?

Tentando virar as pessoas contra mim?

Tentando criar atrito entre meus apoiadores e eu?

Tentando criar uma má imagem?

Vou dizer a vocês.

Haverá um momento em que falarei sobre algumas coisas, e esse momento será muito em breve.

Estou falando diretamente para as pessoas que me envolveram em questões políticas e para as pessoas que trabalham em meios de comunicação que não conseguem manter meu nome longe de suas bocas cheias de mentiras!

Cheguei até aqui na vida porque defendo o que é certo.

Estou protegido por um poder maior.

Já vi esse filme várias vezes, desde que decidi não ser um atleta escravo e me manter firme nos negócios; eles tentam me prejudicar, mas Deus tem sua mão estendida sobre minha cabeça.

Vocês continuam brincando comigo, mas o karma é real e está chegando para todos.

Tomem cuidado"