O Corinthians treinou na manhã desta quarta-feira (17), no CT Dr. Joaquim Grava, em atividade aberta à imprensa. Dorival Júnior não pôde contar com cinco atletas: Garro, Carrillo, Charles, Memphis e Hugo que seguem aos cuidados do departamento médico.

O meia argentino se recupera de uma lesão muscular de grau 2 na panturrilha. Memphis trata um edema no músculo posterior da coxa direita. Carrillo apresenta o quadro mais grave e segue em reabilitação de uma lesão ligamentar no tornozelo. Hugo teve uma pancada e foi poupado. Charles sentiu dores no joelho, chegou a realizar atividades em separado, mas é quem tem previsão de retorno mais cedo.

Por outro lado, Raniele realizou atividades físicas com o grupo. O volante realiza transição física após uma lesão muscular na coxa. José Martínez também está recuperado de um trauma no tornozelo esquerdo, treinou normalmente com o grupo e deve ser reforço na próxima rodada do Brasileirão.

Timão treinou no CT Dr. Joaquim Grava (Foto: Ulisses Lopresti/Lance!)

Como foi o treino?

A atividade foi dividida em quatro estágios. Nos dois primeiros, o elenco realizou treinos físicos, que envolviam corrida em espaço curto, além de estímulos de mobilidade com um elástico. Foi neste momento que Raniele esteve com os colegas.

Após esses momentos, Dorival Júnior promoveu trabalhos com bola. Primeiro, o tradicional 'bobinho' quando um jogador fica com a bola no centro de uma roda, na tentativa de roubar a posse de seus colegas. Posteriormente, houve um treinamento de enfrentamento com superioridade numérica, simulando um contra-ataque, quando o treinador participou ativamente com instruções. Por fim, houve um treino com foco em pressão na saída de bola.

Outra novidade do treinamento foi a presença de três jovens das categorias de base. O volante Victor Dourado, o meia Molina e o atacante Nicolas Araújo participaram das atividades.

Próximo jogo

O Corinthians se prepara para enfrentar o Sport, no domingo (21), às 17h30 (de Brasília), pelo Campeonato Brasileiro. A partida será na Ilha do Retiro, em Recife. Atualmente, o clube alvinegro é o nono colado na tabela de classificação.