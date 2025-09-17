Volantes avançam em transição física e podem reforçar o Corinthians

O treino do Corinthians contou com duas novidades nesta quarta-feira (17). Raniele e Charles realizaram atividades em campo, avançaram no processo de transição física e podem pintar na escalação de Dorival Júnior no duelo contra o Sport, pela próxima rodada do Campeonato Brasileiro.

Charles, com um trauma no joelho, iniciou a atividade no departamento médico. Entretanto, na parte final do treinamento, o volante esteve em um dos campos e fez um trabalho a parte do grupo, mas com bola. Há a expectativa de que o jogador viaje para Recife.

Raniele, que sofreu uma lesão muscular no empate contra o Palmeiras, no dia 31 de agosto, também avançou em sua transição física. O jogador participou do aquecimento com o grupo, nos treinos físicos sem bola.

Quando o elenco passou a realizar uma atividade de enfrentamento, com bola, Raniele passou a correr em volta do campo. Ainda não há a certeza da comissão técnica sobre a presença do atleta na próxima rodada, mas o seu retorno está próximo.

Desfalques no Corinthians

O Timão sofre com baixas nos últimos jogos. Cinco jogadores desfalcaram o clube alvinegro no treinamento desta quarta-feira (17): Garro, Carrillo, Charles, Memphis e Hugo que seguem aos cuidados do departamento médico.

O meia argentino se recupera de uma lesão muscular de grau 2 na panturrilha. Memphis trata um edema no músculo posterior da coxa direita. Carrillo apresenta o quadro mais grave e segue em reabilitação de uma lesão ligamentar no tornozelo. Hugo teve uma pancada e foi poupado. Charles sentiu dores no joelho, chegou a realizar atividades em separado, mas é quem tem previsão de retorno mais cedo.

Charles realizou uma atividade separada do elenco (Foto: Rodrigo Coca/Ag.Corinthians)

Próximo jogo

No domingo (21), o Corinthians viaja para Recife, onde encara o Sport pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será na Ilha do Retiro, às 17h30 (de Brasília). Atualmente, os comandados de Dorival Júnior ocupam a nona colocação na tabela da competição nacional.