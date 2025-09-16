menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsCorinthians

Osmar Stábile anuncia novos diretores no Corinthians; confira

Nomes farão parte da gestão de Osmar Stábile

imagem cameraDiretoria do Corinthians anunciou quatro novos nomes (Foto: Rodrigo Coca/ Agência Corinthians)
Autor apresenta e defende suas ideias e opiniões, esse texto não reflete necessariamente a opinião do Lance!
Dia 16/09/2025
17:49
  Mais Notícias

O Corinthians anunciou novos quatro nomes para a diretoria. Osmar Stábile venceu a eleição indireta do clube no dia 25 de agosto, e desde então, vem formando os nomes do seu corpo diretivo. Os anúncios foram feitos para a Diretoria Social, Diretoria Cultura, Diretoria de Expansão, Inovação e Negócios, além de Adjunto de Futebol de Base.

A nota oficial do clube alvinegro foi divulgada nesta terça-feira (16). Herói Vicente, novo diretor de Expansão, Inovação e Negócios, trabalhou como diretor jurídico no Corinthians na gestão de Duilio Monteiro Alves, que durou entre 2021 e 2023.

Herói Vicente chegou a participar da "Comissão de Profissionais do Conselho", para apoiar a área jurídica. Em nota, o Corinthians divulgou que a nova função será para "conduzir projetos voltados para a expansão de mercados, implementação de iniciativas inovadora e fortalecimento das relações com nossos parceiros corporativos".

Nos outros cargos estão Fábio Francisco de Albuquerque Carrenho, Rafael Castilho e Fabrício José Parras Vicentim. Os novos nomes abrangem diferentes setores do Corinthians, variando desde a diretoria social do clube até funções ligadas ao futebol de base no Parque São Jorge.

Herói Vicente retorna ao Corinthians em outro cargo (Foto: Reprodução/X/HeroiVicente)
Novos diretores do Corinthians

  1. Diretoria Social: Fábio Francisco de Albuquerque Carrenho
  2. Diretoria Cultural: Rafael Castilho
  3. Diretoria de Expansão, Inovação e Negócios: Herói Vicente
  4. Adjunto de Futebol de Base: Fabrício José Parras Vicentim

