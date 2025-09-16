Osmar Stábile anuncia novos diretores no Corinthians; confira
Nomes farão parte da gestão de Osmar Stábile
O Corinthians anunciou novos quatro nomes para a diretoria. Osmar Stábile venceu a eleição indireta do clube no dia 25 de agosto, e desde então, vem formando os nomes do seu corpo diretivo. Os anúncios foram feitos para a Diretoria Social, Diretoria Cultura, Diretoria de Expansão, Inovação e Negócios, além de Adjunto de Futebol de Base.
A nota oficial do clube alvinegro foi divulgada nesta terça-feira (16). Herói Vicente, novo diretor de Expansão, Inovação e Negócios, trabalhou como diretor jurídico no Corinthians na gestão de Duilio Monteiro Alves, que durou entre 2021 e 2023.
Herói Vicente chegou a participar da "Comissão de Profissionais do Conselho", para apoiar a área jurídica. Em nota, o Corinthians divulgou que a nova função será para "conduzir projetos voltados para a expansão de mercados, implementação de iniciativas inovadora e fortalecimento das relações com nossos parceiros corporativos".
Nos outros cargos estão Fábio Francisco de Albuquerque Carrenho, Rafael Castilho e Fabrício José Parras Vicentim. Os novos nomes abrangem diferentes setores do Corinthians, variando desde a diretoria social do clube até funções ligadas ao futebol de base no Parque São Jorge.
Novos diretores do Corinthians
- Diretoria Social: Fábio Francisco de Albuquerque Carrenho
- Diretoria Cultural: Rafael Castilho
- Diretoria de Expansão, Inovação e Negócios: Herói Vicente
- Adjunto de Futebol de Base: Fabrício José Parras Vicentim
