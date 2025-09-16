O lendário narrador e apresentador Galvão Bueno se derreteu por um jogador do Palmeiras na noite desta segunda-feira (15). A pauta foi a vitória do Verdão contra o Internacional por 4 a 1 no Campeonato Brasileiro.

Durante o programa "Galvão e Amigos", o apresentador destacou Vitor Roque, do Palmeiras, depois dos três gols do atacante na vitória do Verdão. Com o resultado, o time de Abel Ferreira se consolidou na briga pelo título com Flamengo e Cruzeiro.

- Ah, para que trouxeram o cara? Porque o cara é bom pra caramba. Errado foi o Barcelona de não querer trabalhar com ele lá - disparou Galvão Bueno sobre Vitor Roque, do Palmeiras.

O apresentador ainda destacou que o português Abel Ferreira demorou a colocar Fláco Lopez e o 'Tigrinho' para atuar juntos. O argentino tem jogado como um segundo atacante.

- Outra coisa que eu queria chamar atenção: Demorou o Abel Ferreira para botar Vitor Roque e Fláco Lopez juntos. Talvez tenha sido desclassificado pelo Corinthians na Copa do Brasil por isso. Nós falamos isso aqui - concluiu o apresentador.

Galvão Bueno se derreteu por Vitor Roque, do Palmeiras (Foto: Reprodução)

Em grande fase no Palmeiras, Vitor Roque comentou possibilidade de Seleção

Chegar à Seleção Brasileira é o sonho de praticamente todo jogador de futebol brasileiro, e com Vitor Roque não é diferente. Aos 20 anos, o camisa 9 do Palmeiras mostrando que em breve pode conquistar a tão sonhada chance na equipe comandada por Carlo Ancelotti para, quem sabe, estar na lista de convocados para a Copa do Mundo de 2026.

O Tigrinho teve uma atuação de gala na goleada do Verdão sobre o Internacional, por 4 a 1, no sábado (13), no Allianz Parque, pelo Brasileirão, e anotou três gols no primeiro tempo do duelo. Questionado sobre a possibilidade, o centroavante não escondeu o desejo, mas afirma: sua prioridade é o Palmeiras.

- Primeiro estou focado aqui no Palmeiras, se vier uma convocação será muito bom, muito especial para mim. Mas primeiro quero continuar fazendo o meu trabalho aqui no clube... se Deus quiser, num futuro próximo (vestir a camisa da Seleção Brasileira) - disse Vitor Roque.

O camisa 9 de Abel Ferreira admitiu que foi um hat-trick perfeito, já que foi às redes de várias formas possíveis e ainda ajudou o time a retomar a vice-liderança e colar no líder do Nacional, o Flamengo.

- Muito feliz, somente agradecer a Deus pelos gols. Deus tem me sustentado. Foi o hat-trick perfeito. Um de direita, um de esquerda e um de cabeça - finalizou Vitor Roque.