Declaração de Van Djik sobre Flamengo e Corinthians viraliza: ‘Cuidado’

Flamengo e Corinthians tem as maiores torcidas do Brasil, e pelo visto essa estatística não parou só nas fronteiras brasileiras. O astro do futebol holandês Van Djik falou sobre os clubes, e muitos torcedores reagiram nas redes sociais.

Em entrevista à TNT Sports, o zagueiro do Liverpool Van Djik falou sobre Flamengo, Corinthians e Memphis Depay.

- Eu conheço muito bem a paixão dos torcedores brasileiros. Nós enfrentamos o Flamengo no Mundial do Catar e a torcida deles foi incrível. O Memphis me falou também da torcida do Corinthians várias vezes - declarou o zagueiro sobre as torcidas de Flamengo e Corinthians.

- Uma viagem ao Brasil está definitivamente nos meus planos. Tenho que encontrar um espaço na agenda. Meus filhos ainda são muito pequenos, mas eu te dou 100% de certeza que um dia vou ao Brasil - completou Van Djik.

Quando a declaração do zagueiro holandês veio a público, as torcidas de Flamengo e Corinthians começaram a reagir nas redes sociais. Veja abaixo.

Van Dijk citou Flamengo e Corinthians em entrevista (Foto: JOHN THYS / AFP)

Maiores torcidas do Brasil

De acordo com um ranking de maiores torcidas do Brasil, divulgado pelo AtlasInter em julho, houve mudanças em relação à pesquisa anterior realizada em agosto de 2024. Alguns clubes apresentaram crescimento em sua torcida: Flamengo, São Paulo (subiu de 7,6% para 10,1%), Palmeiras e o Cruzeiro. Por outro lado, Corinthians e Vasco registraram queda: o primeiro foi de 14,5% para 13,9%, enquanto o segundo caiu de 6,6% para 6,0%.

A pesquisa coletou respostas de 2.069 pessoas entre os dias 20 e 25 de junho de 2025, via internet.

O Grêmio permaneceu estável, enquanto o Atlético-MG registrou um recuo (de 4,0% para 3,6%). Já o Botafogo, vencedor da Libertadores e do Brasileirão em 2024, apresentou crescimento (de 2,9% para 3,6%). O Internacional também teve um avanço (de 2,9% para 3,3%). Em contraste, o Santos perdeu espaço (de 3,8% para 3,1%), caindo duas posições.

Entre os demais clubes listados, a maioria sofreu redução em seus percentuais: Fluminense, Bahia, Ceará e Fortaleza. Já o Sport contrariou a tendência e subiu de 1,8% para 2,4%, assim como o Vitória, que passou a figurar na pesquisa com 1,7%. Além dos times listados, 6,2% dos entrevistados declararam torcer por outros clubes. Flamengo e Corinthians seguem como as maiores do país.