Dorival acredita em evolução mesmo após terceiro jogo seguido sem vitória

O Corinthians ficou só no empate em 0 a 0 na Neo Química Arena com o Vitória, no Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o Alvinegro chegou a 15 pontos, na 11ª posição do torneio. Após a partida, o técnico Dorival Jr comentou a evolução da equipe. O treinador também abordou problemas ofensivos e o retorno de Rodrigo Garro.

- A gente percebe a evolução que a equipe vem tendo. Ela é gradativa, mas ela vem melhorando a cada momento. Eu sinto isso. É uma percepção que não é só minha, dentro do próprio clube. De um modo geral, é o que todos têm visto, à exceção do jogo anterior, que foi um jogo muito abaixo do que nós vínhamos fazendo. De um modo geral, nós não temos sofrido em todas as partidas, tanto do campeonato quanto das taças que jogamos. Então, eu acho que isso é um aspecto positivo. Até porque a grande cobrança, quando eu cheguei aqui, era que nós tomávamos gols em todos os jogos. Nós estamos fazendo a décima partida. Se não me falha a memória, são seis partidas que nós não tomamos gol. Então, eu acho que alguma coisa está acontecendo de bom. O complemento vai vir em seguida, eu não tenho dúvidas disso. Agora, requer treinamento, requer repetição. E repetição, no futebol brasileiro, me desculpem, mas é uma utopia. A gente nunca vai ter isso em condições, a não ser num fato anormal como o desse ano — uma disputa no meio de uma competição que irá parar a partir de agora. E é natural. Vamos tentar aproveitar o máximo possível para que possamos melhorar nesse sentido - disse Dorival.

Outras declarações de Dorival após o empate

"Aquilo que ele gostaria e ele tem que passar quase que diariamente, então por isso que nós estamos tendo todo o cuidado possível para que não tenhamos uma nova lesão em cima dessa lesão. Esse cuidado tem que ser em todos os detalhes possíveis. No momento em que ele se recupera, nós perdemos o nosso atacante, que vinha sendo diferencial para ele. Nesse intervalo também perdemos o Memphis, que agora está começando a se recuperar. Então, nós temos que conferir com essas alternâncias até o momento em que tenhamos todos os jogadores em condições, e aí possamos colocar em campo aqueles que estiverem, logicamente, nas suas melhores condições. Mesmo ontem, antes do treinamento, o Carrillo também acabou ficando fora, que era um jogador muito importante, e nós precisávamos de amplitude para abrirmos um pouco a equipe adversária. Nós vamos aos poucos tentando localizar essa melhor equipe, tentando colocá-los em totais condições e, a partir do momento em que tenhamos todos esses jogadores, é natural que, de repente, possamos optar por uma condição que vinha sendo muito favorável há um pouco de tempo"

Problemas ofensivos

"Foi bem no momento em que nós perdemos um jogador muito importante, que vinha sendo autor da maioria dos gols [Sobre o Yuri]. Juntamente com ele, a perda do Garro e do próprio Memphis — um jogador de criação que a equipe tem e que é o padrão da nossa equipe. Eu acho que foi claro hoje, com a entrada do Garro e o tempo que ele jogou, uma crescente: 30 minutos na partida anterior, agora um pouco mais, até que ele realmente encontre a sua melhor condição. Mas, com ele em campo, é um pouco diferente a gente pensar nisso. O que eu preciso é encontrar esse equilíbrio entre a marcação, a criação e as finalizações, para que possamos ter uma evolução nesse sentido. Hoje, vários gols passaram à frente da área adversária sem que nós conseguíssemos o toque final. Tivemos bolas na trave, tivemos bons jogadores de movimentações, conseguimos trabalhar a bola de um lado para o outro, espaçando um pouco mais a defesa adversária. Agora falta o momento final, falta o detalhe final, falta o um contra um da engrenagem, que tem que ser uma característica de uma equipe como a nossa. Você tem que tentar o máximo possível nos trabalhos para que você chegue ao último terço do campo. Isso tem acontecido. Agora, as finalizações passam muito pelo momento, pela confiança e pela individualidade. Nós estamos no caminho, eu tenho certeza disso. E, em uma hora, encontraremos tudo aquilo que nós queremos"

Concentração

"Bom, o que eu vejo é assim: primeiro, concentração não ganha jogo. Nenhuma equipe concentra mais, a não ser que tenha um jogo na parte da tarde. Isso aí, em todas as equipes que eu passei ultimamente, nós não tínhamos concentrações. O próprio Corinthians também já não tinha isso há algum tempo, e foi campeão dessa maneira. Então, a concentração não é fundamental, não é necessária. A gente tem que ter confiança nos profissionais que ali estão, e é isso que nós trabalhamos. Trabalhamos com a confiança. Amanhã, se acontecer um episódio qualquer, é natural que nós voltemos atrás, penalizando o grupo todo. Mas, de modo geral, não tivemos nenhum tipo de situação. Isso tudo também foi passado por Fabinho, que ao longo de todo esse período tem acompanhado a equipe nesse aspecto. Segundo, eu estou na equipe há um mês. Nós estamos jogando a cada três dias. Eu estou muito tranquilo em relação ao que a equipe possa apresentar. Ainda não tive todos os jogadores à minha disposição. É natural que, em uma ou outra rodada, você tenha que buscar algumas alterações em razão do desgaste que está acontecendo. Eu acho que dificilmente alguém escalaria uma equipe totalmente alternativa para jogar contra o Atlético Mineiro lá dentro da arena. E nós fizemos, confiando nos jogadores que aqui estão — e fizeram uma partida muito boa e equilibrada em todos os sentidos, sem que sofrêssemos perigos frequentes ao nosso gol. Raras foram as oportunidades. Então, de um modo geral, a evolução foi acontecendo. Os resultados, às vezes, não mostram aquilo que a equipe talvez venha conseguindo fazer. Concordo que nós precisamos melhorar muito o setor de criação e definição. Isso é um aspecto que é um desafio para todos nós, mas que, com o retorno desses jogadores que são importantes, voltando aí para essas duas funções que tiveram, não tenho dúvidas de que vai existir um crescimento. Tudo é questão de continuarmos acreditando, repetindo o trabalho"

