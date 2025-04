Derby ou Sul-Americana? Torcedores do Corinthians escolhe prioridade

A comissão técnica de Ramón Díaz vive um dilema: com dois jogos importantes e de alto nível pela frente, precisa decidir se o Corinthians deve priorizar a Copa Sul-Americana ou o clássico diante do Palmeiras. Para o público do Lance!, a resposta é clara: o Derby.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

O "x" da questão está no alto número de lesões recentes no elenco. O Corinthians já não conta com Hugo Souza, que sofreu uma lesão no músculo reto femoral da coxa direita, além de Gustavo Henrique, com um incômodo na mesma região. Fabrizio Angileri também está fora por conta de uma lesão muscular no bíceps femoral da coxa esquerda, enquanto Rodrigo Garro trata uma tendinopatia patelar no joelho direito. Já Memphis se recupera de um trauma no tornozelo direito, e Igor Coronado é desfalque após sofrer um trauma no ombro esquerdo.

Diante desse cenário, há o receio de que, caso o clube opte por "forçar" mais atletas, a lista de desfalques aumente ainda mais.

Enquete

A torcida do Corinthians demonstrou preferência por poupar os jogadores na próxima terça-feira (8), contra o América de Cali, às 21h35 (de Brasília), na Colômbia. O duelo, válido pela segunda rodada da Copa Sul-Americana, é de extrema importância, já que o Alvinegro foi derrotado na estreia do torneio, na Neo Química Arena, diante do Huracán.

continua após a publicidade

No Brasileirão, o Corinthians enfrenta o Palmeiras na terceira rodada. A partida será no sábado (12), às 18h30 (de Brasília), na Arena Barueri.

78,45% dos torcedores optaram por poupar jogadores contra o América de Cali

21,5% dos torcedores optaram por poupar jogadores contra o Palmeiras

Corinthians faz clássico com o Palmeiras no próximo final de semana (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

O que pensa Ramón Diáz para o Corinthians?

Com realidades diferentes nos dois torneios, o Corinthians terá um calendário ainda mais lotado com o início da Copa do Brasil, na qual o Timão está classificado diretamente para a terceira fase. Emiliano Díaz, auxiliar do treinador Ramón Díaz, revelou que o Brasileirão é a prioridade do Corinthians na temporada.

continua após a publicidade

— Para nós o Brasileirão é sempre o torneio, sempre priorizamos as ligas, mais ainda uma como o Brasileirão, que nos últimos anos vínhamos sofrendo um momento que não queremos que aconteça de novo. Nas copas vamos brigar também, com nossas armas, mas para nós a prioridade é sempre o Brasileirão, porque ficar fora de uma copa é ruim, triste, chato, mas não quero nem falar do que aconteceu nos últimos dois anos (luta contra o rebaixamento), então claro que vamos dar prioridade ao Brasileirão — disse o membro da comissão técnica.

Ramón Díaz chegou ao Corinthians em junho do último ano. Na época, o Corinthians ocupava a zona de rebaixamento do Brasileirão. Após a chegada de reforços, como Carrillo e Memphis, o Timão conseguiu nove vitórias consecutivas e pulou da luta contra a degola direto para a conquista de uma vaga na Pré-Libertadores. O auxiliar destacou a experiência e disse que não pode se repetir.

— É algo lógico que sempre pensamos no mais importante, porque não dá para ser rebaixado em uma copa, no Brasileirão sim. É uma liga muito difícil, se você baixa a guarda já está outra vez em uma zona difícil, temos a experiência de quão difícil é sair dessa zona, e não queremos que Corinthians volte a viver isso nunca mais, pelo menos enquanto estivermos aqui, esse sofrimento para o torcedor é muito sofrimento, nas copas você pode perder na semifinal, é triste, mas na liga pode acontecer o pior para o clube, não podemos dar mole, o Corinthians não pode passar por situações difíceis — declarou Emiliano Díaz.