Corinthians sofre com lesões em sequência e chega desfalcado para decisão

Ramón Díaz terá problemas para escalar o Corinthians na partida contra o América de Cali, na terça-feira (8), pela Sul-Americana. Memphis e Igor Coronado deixaram a vitória sobre o Vasco com lesões e não viajaram para a Colômbia.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Neste sábado (5), o Corinthians venceu o Vasco por 3 a 0, na Neo Química Arena, pelo Brasileirão. Memphis e Igor Coronado foram titulares no duelo. O holandês deixou o campo após a partida com um trauma no tornozelo direito, enquanto o meia sentiu o ombro esquerdo. Ambos estão de fora do confronto na Colômbia.

Os jogadores somam uma lista extensa de desfalques importantes. Além dos dois, Hugo Souza, Gustavo Henrique, Angileri e Garro também têm sido desfalques do Corinthians nas últimas partidas.

continua após a publicidade

Ramón Díaz terá desafio para escalar o Timão na Sul-Americana (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

Lista de desfalques do Corinthians

Hugo Souza - lesão no retofemoral da coxa direita

Gustavo Henrique - incômodo na coxa direita

Fabrizio Angileri - lesão muscular no bíceps femoral da coxa esquerda

Rodrigo Garro - tendinopatia patelar no joelho direito

Memphis - trauma no tornozleo direito

Igor Coronado - trauma no ombro esquerdo

Chance de retorno

Dos atletas citados, somente Gustavo Henrique e Fabrizio Angileri podem voltar contra o América de Cali. O dois treinaram normalmente na última semana e foram poupados por precaução da comissão técnica para evitar problemas futuros.

O zagueiro é esperado pela comissão técnica na quarta-feira (9), e testes ao longo da semana, na Colômbia, vão definir se Gustavo Henrique será novidade entre os onze iniciais. O lateral-esquerdo também viveu a expectativa de atuar contra o Vasco, mas sentiu um desconforto na véspera e ficou de fora.

continua após a publicidade

Decisão

O Corinthians enfrenta o América de Cali em um jogo que tem ar de decisão. O Timão perdeu por 2 a 1 para o Huracán na estreia da Sul-Americana, enquanto os colombianos venceram o Racing, do Uruguai, por 2 a 0.

Uma vitória na Colômbia reduzira o dano do Corinthians ter perdido em casa na estreia. Apenas o primeiro colocado do grupo garante vaga direta nas oitavas de final da Copa Sul-Americana. A partida será no Pascual Guerrero, em Cali, na terça-feira (7), às 21h30 (de Brasília)