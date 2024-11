(Timão busca vencer um rival pela primeira vez no ano (Foto: Rodrigo Coca/Ag.Corinthians)







Escrito por Ulisses Lopresti • Publicada em 04/11/2024 - 18:16 • São Paulo (SP)

O Corinthians enfrenta o Palmeiras, na Neo Química Arena, pelo Campeonato Brasileiro. O duelo desta segunda-feira é o último clássico do Timão no ano. Em seis jogos, foram quatro derrotas e dois empates contra os adversários estaduais. A última vez que o clube alvinegro encerrou uma temporada sem vitórias contras os rivais foi em 2008.

Naquela temporada, o Corinthians disputou a Série B e teve confrontos com os rivais apenas no Campeonato Paulista. O Timão perdeu de Santos e Palmeiras por 1 a 0, e empatou sem gols contra o São Paulo. Desde então, o clube alvinegro venceu pelo menos um clássico por ano.

Atual temporada

Entretanto, o Corinthians pode repetir a sequência negativa neste ano. Em 2024, o clube alvinegro foi derrotado quatro vezes, contra o Santos, São Paulo e Palmeiras.

Foram dois empates em seis jogos: 2 a 2 contra o Verdão, na Arena Barueri, com gol do Garro no último minuto em duelo pelo Campeonato Paulista, e o mesmo placar contra o São Paulo no primeiro turno do Brasileirão, na Neo Química Arena, com tentos marcados por Gustavo Mosquito e Igor Coronado.

O São Paulo venceu o Timão por 2 a 1 na Neo Química Arena, sua primeira vitória no estádio, e por 3 a 1 no Mané Garrincha, em Brasília, pelo Paulistão e Brasileirão, respectivamente. Contra o Palmeiras, a derrota foi por 2 a 0, no Allianz Parque, no primeiro turno da competição nacional. O Santos bateu o clube alvinegro por 1 a 0, na Vila Belmiro, na fase de grupos do torneio estadual.

Corinthians não venceu nenhum clássico nesta temporada (Photo by JUAN MABROMATA / AFP)

Augusto Melo

O confronto também é importante para o presidente do Corinthians. Em seu primeiro ano de gestão, o dirigente busca evitar uma marca negativa que não acontece desde 2007. Naquele ano, Andrés Sanchez não conseguiu superar nenhum rival durante seu primeiro ano sob o comando do clube alvinegro; foi a última vez que isso ocorreu.

Dérbi

A partida entre os rivais paulistas será nesta segunda-feira (4), às 20h (horário de Brasília), na Neo Química Arena. O jogo é válido pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro.