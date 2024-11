Ramón Díaz, técnico do Corinthians (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 04/11/2024 - 15:29 • São Paulo (SP)

O Corinthians terá mudanças na escalação para o clássico contra o Palmeiras nesta segunda-feira (4), na Neo Química Arena, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para esta partida, o Timão terá desfalques. Nomes como Igor Coronado, suspenso por cartão amarelo, e o zagueiro Cacá, lesionado — sofreu traumas na região do tórax e do quadril na partida contra o Cuiabá — não vão para o jogo.

No retrospecto entre os times, o Corinthians não vence o adversário desde 2021. A equipe de Ramón Diaz não triunfa neste duelo há oito jogos. Este será o segundo clássico de Memphis Depay com a camisa do Corinthians — estreou em clássicos contra o São Paulo — e o primeiro Dérbi do holandês.

O Timão tenta se reerguer após a eliminação para o Racing, na última quarta-feira (30), pela Copa Sul-Americana. O momento também é de pressão para o técnico argentino.

Memphis Depay na partida contra o Cuiabá pelo Campeonato Brasileiro (Foto: Gil Gomes/AGIF)

Escalação do Corinthians

Portanto, a provável escalação do Corinthians para o duelo contra o Palmeiras tem: Hugo Souza; Gustavo Henrique, André Ramalho e Félix Torres; Matheuzinho, Alex Santana, Martinez, Garro e Bidu (Hugo); Memphis Depay e Yuri Alberto.

O Corinthians enfrenta o Palmeiras nesta segunda-feira (4), às 20h (de Brasília), na Neo Química Arena, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Esta partida será decisiva para o time, já que ocupa a 15º colocação na tabela e, vencendo o Dérbi, abrirá vantagem em relação ao temido Z4.