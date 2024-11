Memphis Depay é o jogador mais cotado para marcar a qualquer momento em Corinthians x Palmeiras







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 04/11/2024 - 15:30 • Rio de Janeiro

Corinthians e Palmeiras se enfrentam nesta segunda-feira, 04/11, em um dos clássicos mais importantes do futebol paulista. O jogo, marcado para acontecer às 20 horas na Neo Química Arena, é válido pela 32ª rodada do Brasileirão.

Apostar na Superbet >>

Na reta final do Brasileirão, Corinthians e Palmeiras vivem momentos totalmente opostos: enquanto o time de Ramon Diaz luta para escapar do rebaixamento, a equipe de Abel Ferreira briga ponto a ponto pelo seu 13º título do Campeonato Brasileiro.

Com ambas as equipes precisando dos três pontos, o clássico promete ser ainda mais disputado. Sendo assim, quem será o jogador mais cotado para marcar no jogo desta segunda-feira?

Aposte com uma oferta de boas-vindas neste clássico paulistano, conheça como ativar o código bônus Superbet.

Corinthians x Palmeiras: jogadores mais cotados para marcar

De acordo com a Superbet, o jogador com maior probabilidade de marcar a qualquer momento na partida entre Corinthians e Palmeiras é Memphis Depay.

O holandês foi contratado como o grande reforço do time em setembro de 2024 e desde então já marcou dois gols em cinco jogos no Brasileirão.

Segundo a casa de apostas, a probabilidade de Memphis fazer um gol contra o Palmeiras é de 29%. Veja as odds dos jogadores mais cotados na tabela abaixo:

Mercado: Goleador Odds: Marcar a qualquer momento Memphis Depay (Corinthians) 3.40 Yuri Alberto (Corinthians) 3.70 Flaco Lopez (Palmeiras) 3.70 Pedro Raul (Corinthians) 4.00 Romero (Corinthians) 4.00 Apostar na Superbet >>

As odds estão sujeitas a alterações. Última atualização 04 de novembro de 2024 às 12 horas.

Odds para a partida

Apesar dos jogadores do Corinthians encabeçarem a lista dos mais cotados para marcar na partida, o favorito a vencer o jogo é o Palmeiras. Mesmo jogando em casa, segundo as casas de apostas, o time de Ramon Diaz tem 32% de probabilidade de ganhar o jogo. Veja as odds de acordo com a Superbet:

Mercado: Resultado final Odds Vitória do Corinthians 3.15 Empate 3.30 Vitória do Palmeiras 2.32 Apostar na Superbet >>

As odds estão sujeitas a alterações. Última atualização 04 de novembro de 2024 às 11 horas.