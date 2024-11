As músicas da torcida do Corinthians são um símbolo de devoção e fidelidade ao clube. (Foto: Joisel Amaral/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 04/11/2024 - 14:47 • São Paulo

A torcida do Corinthians, conhecida como a Fiel, é uma das mais apaixonadas do Brasil. As músicas do Corinthians entoadas nos estádios são uma expressão de amor e lealdade que transcende o campo. Com letras que exaltam o clube e provocam os rivais, as canções refletem o orgulho e o espírito de luta dos torcedores. Abaixo, conheça as cinco músicas mais emblemáticas cantadas pela torcida corinthiana.

“Vou Cantar Pro Timão Ganhar”

"Vou Cantar Pro Timão Ganhar" é uma das canções que simbolizam o apoio incondicional da torcida ao Corinthians. A letra expressa o sentimento de ansiedade que os torcedores sentem durante a semana, esperando para ver o Timão em campo. É uma música que transmite o compromisso da torcida com o time, mostrando que os corinthianos estão sempre presentes para incentivar.

Letra completa da música do Corinthians:

A semana inteira fiquei esperando

Pra te ver Corinthians, pra te ver jogando

Quando a gente ama, não mede esforço

Pra te ver jogar, te ver jogar, te ver jogar

Não é brincadeira

Vou vestir meu manto, manto alvinegro

Tem que ter respeito

Amor à camisa, vou com o Corinthians

Em qualquer lugar, qualquer lugar, qualquer lugar

Vou cantar pro Timão ganhar

Vou cantar pro Timão ganhar

Eu te amo, eu te adoro, meu amor

A semana inteira fiquei esperando

Pra te ver Corinthians, pra te ver jogando

Quando a gente ama, não mede esforço

Pra te ver jogar, te ver jogar, te ver jogar

“Rema, Rema, Remador”

Essa música é uma das mais provocativas da torcida do Corinthians, especialmente direcionada aos rivais tradicionais como São Paulo, Palmeiras e Santos. É um cântico típico de arquibancada, entoado em jogos importantes e clássicos para aumentar a rivalidade e incentivar o time a buscar a vitória. É cantada em momentos decisivos, com uma linguagem forte que expressa a rivalidade do Timão com os outros clubes paulistas.

Letra completa da música do Corinthians:

Rema, rema, remador

P** no c* do tricolor

Tricolor é vigarista

P** na b** do santista

Se o santista não corresse

P** no c* dos palmeirenses

Se o Corinthians não ganhar, olê, olê, olá

(O quê? O quê?) O pau vai quebrar

Se o Corinthians não ganhar, olê, olê, olá

(O quê? O quê?) O pau vai quebrar

“Sangue No Olho”

"Sangue No Olho" é um cântico que representa a intensidade com que os corinthianos apoiam o time. A música tem um tom de desafio e é uma verdadeira declaração de que, para a torcida do Corinthians, cada jogo é uma batalha. Entoada especialmente em momentos de grande expectativa, essa canção transmite a força e a garra que o time precisa demonstrar em campo.

Letra completa da música do Corinthians:

É sangue no olho

É tapa na orelha

É o jogo da vida

E o Corinthians não é brincadeira

“Louco Por Ti, Corinthians”

Contexto: "Louco Por Ti, Corinthians" é um dos cânticos mais emblemáticos da Fiel, um verdadeiro hino de amor pelo Timão. A letra traduz o sentimento de devoção e loucura que a torcida sente pelo clube, reforçando que os corinthianos estão sempre ao lado do time. Essa música é entoada com força e paixão, criando um momento de união entre os torcedores.

Letra completa da música do Corinthians:

Aqui tem um bando de louco

Louco por ti, Corinthians

Pra aqueles que acham que é pouco

Eu vivo por ti, Corinthians

Eu canto até ficar rouco, eu canto para empurrar

Vamo, vamo, vamo meu Timão

Vamo meu Timão, não para de lutar

“Corinthians Minha Vida”

"Corinthians Minha Vida" é uma música que representa a conexão profunda dos torcedores com o clube. A letra celebra o Corinthians como parte essencial da vida dos torcedores, destacando o time como uma fonte de história e amor. É um cântico que reforça o vínculo emocional da Fiel com o Timão e é cantado em vários momentos das partidas.

Letra completa da música do Corinthians:

Oh, Corinthians

Corinthians, minha vida

Corinthians, minha história

Corinthians, meu amor

Corinthians

Corinthians, minha vida

Corinthians, minha história

Corinthians, meu amor

Essas músicas representam o amor e a devoção da Fiel pelo Corinthians. Entoadas com força e paixão, elas fazem parte do espetáculo que a torcida oferece nos estádios, mostrando a lealdade e o compromisso com o Timão em todas as circunstâncias.