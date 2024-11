Jogo do Corinthians hoje: onde assistir, horário e escalações

O Corinthians recebe o Palmeiras pelo segundo Derby do Brasileirão (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 04/11/2024 - 08:00 • Rio de Janeiro

Em jogo hoje, o Corinthians encara o Palmeiras por partida da 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. No primeiro turno da competição, o Timão acabou perdendo o clássico por 2 a 0. A partida terá início a partir das 20h, pelo horário de Brasília, com transmissão do SporTV e do serviço de Pay-per-view do Premiere.

➡️ Clique para assistir no Premiere

➡️ Clique para assistir no SporTV

O Timão recebe o Palmeiras pelo Brasileirão; confira as informações do jogo de hoje (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Como chegam as equipes para o jogo de hoje?

O Corinthians chega para o jogo de hoje após ser eliminado da Copa Sul-Americana para o Racing, já nas semifinais da competição. Depois de empatar o jogo por 2 a 2 em Itaquera, o Timão perdeu o confronto na Argentina pelo placar de 2 a 1. Agora, o foco é se manter na Série A do Brasileirão para 2025. O time da capital paulista é o atual 15º colocado do Campeonato Brasileiro, com 35 pontos somados.

Já o Palmeiras vem para esta partida após empatar seu último jogo pelo Campeonato Brasileiro contra o Fortaleza, no último final de semana, pelo placar de 2 a 2. Nas cinco últimas rodadas que o Verdão disputou pela competição, são três vitórias e dois empates. Com estes resultados, a equipe paulista se mantém na segunda posição do Brasileirão, com 61 pontos somados.

Confira todas as informações que você precisa saber sobre o jogo de hoje entre Corinthians x Palmeiras (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Corinthians x Palmeiras

Brasileirão Série A - 32ª rodada

🗓️ Data e horário: segunda-feira, 04 de novembro, 20h

📍 Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)

📺 Onde assistir: SporTV e Premiere

⚽Escalações prováveis de Corinthians e Palmeiras

Corinthians

Hugo Souza; Matheuzinho, Félix Torres, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; José Martínez, Carillo (Alex Santana), Charles e Garro; Yuri Alberto e Memphis Depay - Técnico: Ramón Díaz.

Desfalques: Igor Coronado e André Ramalho (Suspensos).

Palmeiras

Weverton; Marcos Rocha, Vitor Reis, Gustavo Gómez e Caio Paulista; Aníbal Moreno, Richard Ríos, Raphael Veiga; Estêvão, Flaco López e Felipe Anderson - Técnico: Abel Ferreira.

Desfalques: Murilo, Lázaro e Piquerez (Lesionados).