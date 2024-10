Defesa frágil complica Corinthians na briga contra o Z4

(Foto: Thiago Gadelha / AFP)







Escrito por Thiago Braga • Publicada em 28/10/2024 - 16:59 • São Paulo (SP)

A defesa frágil do Corinthians segue como uma preocupação na luta para sair da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Nesta segunda-feira, 28, o Timão enfrenta o Cuiabá na Arena Pantanal, às 19h, em um duelo decisivo para tentar sair do Z4 do Brasileirão. Com uma das defesas mais vazadas do torneio, o Corinthians precisa superar essa vulnerabilidade para conquistar os três pontos e sair da 18ª posição na tabela.

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Em 30 partidas disputadas pelo Brasileirão, a defesa corinthiana sofreu 40 gols, fator que intensifica a urgência de melhorias no setor defensivo. Nos últimos cinco jogos da competição, o Timão sofreu nove gols, mostrando como a defesa frágil tem sido um ponto determinante na campanha.

Desempenho recente da defesa é ruim

Das últimas cinco partidas, apenas no confronto contra o Atlético-GO, uma vitória por 3 a 0, o Corinthians conseguiu manter o placar sem sofrer gols.

No período recente de cinco jogos, o Corinthians teve duas vitórias — sobre Atlético-GO e Athletico-PR —, um empate com o Internacional e derrotas para Botafogo e São Paulo. A defesa instável, no entanto, impede uma sequência positiva que poderia afastar a equipe da zona de rebaixamento. O goleiro Hugo Souza destacou essa necessidade de reforçar o setor defensivo.

— Isso é uma coisa que a gente precisa trabalhar. Eu, como goleiro, odeio sofrer gol. A gente precisa trabalhar o máximo possível para não sofrer gols, porque não sofrendo gol a gente está muito mais perto da vitória, de conseguir aquilo que a gente precisa. A gente vai trabalhar o que tiver para trabalhar, corrigir os erros e acertar daqui para frente — disse o goleiro após o empate em 2 a 2 com o Racing na Neo Química Arena

O Corinthians chega ao duelo contra o Cuiabá com 32 pontos e ciente da importância de uma vitória, não apenas para aliviar a pressão no Brasileirão, mas também para ganhar confiança antes dos próximos desafios. Após o confronto com o Cuiabá, o Timão enfrenta o Racing, pela Copa Sul-Americana, e, em seguida, encara o Palmeiras no retorno ao Brasileiro. Ajustar a defesa frágil é um passo crucial para que a equipe possa lutar de maneira mais competitiva para poder escapar do Z4.