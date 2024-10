Corinthians relaciona destaque da base para duelo com o Cuiabá

Ramón Díaz durante partida do Corinthians (Foto: Marco Miatelo/AGIF)







Escrito por Vitor Coelho Palhares • Publicada em 28/10/2024 - 13:50 • São Paulo (SP)

O Corinthians terá uma novidade no banco de reservas nesta segunda-feira (28). Destaque das categorias de base, Gui Negão foi relacionado pelo técnico Ramón Díaz para o duelo contra o Cuiabá, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Com as ausências de Héctor Hernández, fora da temporada devido a uma torção no joelho direito, e Gioavane, barrado pela comissão técnica por não renovar contrato com o clube, o jovem de apenas 17 anos voltou a ser relacionado.

Em junho deste ano, Gui Negão foi opção no banco de reservas no duelo contra o São Paulo, ainda sob comando do técnico António Oliveira. Agora, com Ramón, o atacante busca receber seus primeiros minutos em campo.

O rendimento na equipe sub-17 garantiu a Gui Negão uma promoção precoce ao sub-20. Ao todo, ele disputou 42 jogos por ambas as categorias em 2024 e contribuiu com dez gols.

Contrato renovado e multa milionária

Considerado um dos maiores ativos das categorias de base do Corinthians, Gui Negão estendeu, em maio desse ano, seu contrato até o meio de 2027, com multa rescisória fixada em R$ 100 milhões de euros (cerca de R$ 615 milhões).

No clube do Parque São Jorge desde 2016, o atacante conquistou os títulos do Paulistão Sub-17, Copa Votorantim Sub-15 e o Campeonato Internacional de Gyeongju Youth Tournament Sub-12, na Coreia do Sul.

Corinthians com desfalques no ataque

Assim como Giovane e Héctor Hernández, Yuri Alberto também será desfalque contra o Cuiabá. O atacante foi suspenso pelo STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva) no dia 18 de outubro, por causa de uma confusão após o término da vitória contra o Flamengo, no aniversário do clube.

Artilheiro do Timão na temporada, com 23 gols, Yuri foi enquadrado no artigo 254-A do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD) por "prática de agressão física durante a partida" e recebeu dois jogos de punição.