Sócio-torcedor do Corinthians: informações do Fiel Torcedor

Para se tornar sócio-torcedor do Corinthians, basta aderir ao programa Fiel Torcedor através do site oficial do clube. O processo de cadastro é simples: o torcedor deve escolher um dos planos disponíveis, realizar o preenchimento de dados e efetuar o pagamento. O plano é ativado assim que o pagamento é confirmado, liberando o acesso aos benefícios do Fiel Torcedor e a vantagens exclusivas relacionadas ao Corinthians.

Quanto custa cada plano do Fiel Torcedor?

O programa Fiel Torcedor oferece uma variedade de planos com diferentes preços e benefícios. Confira os valores e características de cada um:

O plano mais barato do Fiel Torcedor custa R$ 14,90 por mês. Esse plano oferece acesso digital ao universo do Corinthians, sem incluir benefícios em ingressos. Minha Vida: R$ 24,90 por mês ou R$ 250 por ano, com 20% de desconto em ingressos para o setor leste da Neo Química Arena. Dependentes podem ser adicionados por R$ 13,90 mensais (máximo de três dependentes).

R$ 24,90 por mês ou R$ 250 por ano, com 20% de desconto em ingressos para o setor leste da Neo Química Arena. Dependentes podem ser adicionados por R$ 13,90 mensais (máximo de três dependentes). Minha História: O plano médio do Fiel Torcedor custa R$ 60 mensais ou R$ 660 anuais, com 20% de desconto nos setores leste, oeste inferior e oeste superior da arena. Dependentes podem ser incluídos por R$ 55 mensais (máximo de três).

O plano médio do Fiel Torcedor custa R$ 60 mensais ou R$ 660 anuais, com 20% de desconto nos setores leste, oeste inferior e oeste superior da arena. Dependentes podem ser incluídos por R$ 55 mensais (máximo de três). Meu Amor: R$ 300 mensais ou R$ 3.600 anuais, com 20% de desconto em ingressos para o setor oeste da Neo Química Arena. Cada dependente custa R$ 250 mensais (máximo de três).

R$ 300 mensais ou R$ 3.600 anuais, com 20% de desconto em ingressos para o setor oeste da Neo Química Arena. Cada dependente custa R$ 250 mensais (máximo de três). Minha Cadeira: O plano mais caro do Fiel Torcedor é ideal para quem deseja um assento fixo na arena. A Cadeira Lateral custa R$ 5.928 anuais ou R$ 520 por mês, enquanto a Cadeira Central custa R$ 6.840 por ano ou R$ 600 mensais. O titular pode incluir até três cadeiras no total.

Quais são os benefícios de pagar um plano?

Ser sócio-torcedor do Corinthians proporciona diversos benefícios exclusivos para os torcedores fiéis ao clube. Dependendo do plano escolhido, o associado pode ter acesso a descontos na compra de ingressos para jogos do Timão na Neo Química Arena, além de poder adquirir até três dependentes com valores reduzidos em determinados planos. No plano Fiel Digital, o torcedor tem acesso ao mundo digital do Corinthians, incluindo conteúdos exclusivos. Já para aqueles que optam pelo plano Minha Cadeira, há a vantagem de ter um assento reservado para acompanhar as partidas de perto. O Fiel Torcedor permite ao corintiano estar mais próximo do clube, além de contribuir diretamente para o fortalecimento das atividades esportivas e o desenvolvimento estrutural do Corinthians.

Quantos sócios-torcedores o Corinthians tem?

Atualmente, o programa Fiel Torcedor conta com cerca de 43 mil sócios, que apoiam o Corinthians e garantem uma presença massiva da torcida nos jogos do clube. A base de sócios-torcedores do Corinthians é uma importante fonte de receita, sendo fundamental para o clube na promoção de eventos, melhoria da infraestrutura e competitividade dentro do futebol brasileiro.