Pior visitante, Corinthians tenta vencer Cuiabá fora para deixar Z4

Escrito por Thiago Braga • Publicada em 28/10/2024 - 15:28 • São Paulo (SP)

O Corinthians busca sair da zona de rebaixamento ao enfrentar o Cuiabá nesta segunda-feira, às 19h, na Arena Pantanal, pelo Campeonato Brasileiro. Conhecido por ser o pior visitante do torneio, o Corinthians espera superar seu histórico fraco fora de casa e garantir pontos cruciais no Mato Grosso para deixar o Z4 nesta rodada.

Com apenas uma vitória em 15 jogos como visitante, a campanha do Corinthians longe da capital paulista é preocupante: foram três empates, 11 derrotas, sete gols marcados e 24 sofridos, resultando em um aproveitamento de apenas 13,3%. Em contraste, o Botafogo, líder como visitante, apresenta 65,5% de aproveitamento jogando fora de casa.

Romero comemora seu gol contra o Bahia (Foto: Walmir Cirne/AGIF)

Pior visitante só tem uma vitória

A única vitória do Corinthians fora de casa ocorreu em julho, quando superou o Bahia por 1 a 0, com gol de Ángel Romero e atuação destacada do goleiro Hugo Souza. Esse resultado foi crucial para tirar o time temporariamente do Z4. No entanto, o desempenho geral como visitante mantém o time como o pior visitante do campeonato, e um revés para o Cuiabá pode agravar ainda mais a situação do Corinthians.

A melhor colocação do Corinthians no Brasileirão foi quando o time alcançou a 13ª posição, na primeira rodada. Depois disso, o Corinthians não passou da 15ª colocação.

Atualmente em 18º lugar, com 32 pontos, o Corinthians precisa vencer para afastar a ameaça de rebaixamento e manter o Cuiabá, 19º colocado com 27 pontos e um jogo a menos, distante. Vale lembrar que o Cuiabá também tem um desempenho baixo em casa e é o segundo pior mandante do Brasileirão, o que torna o duelo decisivo para ambas as equipes.