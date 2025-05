Defesa de Augusto Melo diz que não vai à Justiça para barrar impeachment no Corinthians

O Conselho do Corinthians irá se reunir na próxima segunda-feira (26), no Parque São Jorge, para retomar a votação de impeachment do presidente do Augusto Melo. O pleito analisa supostas irregularidades na condução do dirigente no contrato entre o clube e a casa de apostas "Vai de Bet".

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

É a terceira vez que o pedido será analisado no Conselho Deliberativo do Corinthians. Na primeira, em dezembro de 2024, a defesa de Augusto Melo conseguiu interromper a sessão com uma liminar. Na segunda vez que o órgão se reuniu, em janeiro, o presidente tentou novamente utilizar o mecanismo, mas não conseguiu.

Ricardo Cury, advogado de Augusto Melo, afirmou que existem ações em curso no nome de Augusto Melo, no Tribunal de Justiça, e no STF (Supremo Tribunal Federal), mas que a defesa não tentará judicializar o pleito.

continua após a publicidade

— Com relação à reunião de janeiro, que foi suspensa, existem ações que estão em cursos, movimentos processuais em nome do Augusto. Um no Tribunal do Justiça e outro que está subindo no STF, em relação à reunião de janeiro. Já a próxima segunda, não pretendemos entrar em qualquer ação em nome do Augusto, antecipo aqui. Mas precisamos verificar como a reunião ocorrerá. Tem uma série de questionamentos que a defesa vai fazer no início, tempo de defesa. Não vamos tolerar desvio de poder — falou o advogado em entrevista coletiva na Neo Química Arena, nesta sexta-feira (23).

Conselho Deliberativo irá votar afastamento de Augusto Melo (Foto: Fernando Moreno/AGIF)

Tentativa de adiamento

Ricardo Cury revelou que pretendia conversar com Romeu Tuma Jr., presidente do Conselho do Corinthians, para adiar a votação. A proposta da defesa era marcar o pleito no próximo mês, quando o calendário do futebol nacional será paralisado para a disputa do Super Mundial de Clubes da Fifa, nos EUA.

continua após a publicidade

— Não consigo insinuar coisas desse tipo, eventual conluio com pessoas do Corinthians. A gente pretendia ter um diálogo amistoso com o presidente Tuma para que eventualmente essa reunião fosse marcada na pausa do Mundial. Segunda temos a reunião de impeachment e na terça temos um jogo importante. Quando pensamos em fazer a ponderação, sai o relatório final. Seria um diálogo normal, uma conversa — disse o responsável pela defesa de Augusto Melo.