Torcida Organizada do Corinthians pede afastamento de Augusto Melo

A Gaviões da Fiel, maior torcida organizada do Corinthians, divulgou nota pedindo o afastamento do presidente Augusto Melo após a conclusão do inquérito policial que apura supostas irregularidades no contrato de patrocínio firmado entre o clube e a empresa de apostas VaideBet.

Segundo nota divulgada à imprensa, a Gaviões da Fiel afirmou que o afastamento imediato do presidente Augusto Melo é necessário para preservar a imagem do Corinthians

- Diante das recentes notícias que envolvem o indiciamento do presidente do Sport Club Corinthians Paulista, Augusto Melo, em inquérito policial, o Gaviões da Fiel Torcida vem, de forma clara e objetiva, solicitar seu afastamento imediato do cargo. Tal medida se faz necessária para preservar a imagem do Corinthians, que deve estar sempre acima de qualquer interesse pessoal, e evitar que os problemas que hoje recaem sobre o presidente impactem ainda mais o clube, que já enfrenta uma grave crise administrativa, financeira e institucional - disse o clube em nota.

A Chapa 85, antiga apoiadora do dirigente, também se pronunciou pedindo o afastamento do presidente. Essa atitude da torcida revela um enfraquecimento de Augusto Melo na gestão do Corinthians. Cabe ressaltar que, em outras ocasiões, a Gaviões da Fiel se posicionou contra o pedido de impeachment do mandatário, inclusive promovendo manifestações em seu apoio.

Polícia investiga irregularidades em patrocínio da Vai de Bet e Corinthians (Foto: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians)

Augusto Melo se defende

Segundo a defesa do presidente alvinegro, Augusto Melo nega qualquer participação em eventuais práticas irregulares relacionadas ao contrato investigado. De acordo com seus representantes, o presidente limitou-se a exercer seu papel institucional de gestor ao conduzir o clube na assinatura do que foi considerado o maior contrato de patrocínio máster do futebol sul-americano.

O cartola afirmou, em nota oficial, que a proposta foi recebida e encaminhada aos departamentos responsáveis, respeitando todos os trâmites internos e obtendo aprovação unânime das áreas competentes antes da assinatura. A defesa sustenta que esse foi o único papel do mandatário em todo o processo, sem qualquer envolvimento direto ou indireto em intermediações.

Leia abaixo a nota completa da Gaviões da Fiel:

