Defesa de Augusto Melo anuncia reforço de ex-ministro de Dilma e contesta impeachment

O Conselho Deliberativo do Corinthians (CD) decidiu pela aprovação do impeachment de Augusto Melo da presidência do clube. Em reunião realizada nesta segunda-feira (26), no Parque São Jorge, 176 conselheiros votaram pelo afastamento do dirigente, 57 foram contra e um membro do órgão se absteve.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Após a definição, Ricardo Cury, advogado do mandatário, lamentou o resultado e anunciou a chegada do escritório de José Eduardo Cardozo, ex-ministro da Justiça durante o governo Dilma na equipe de defesa de Augusto Melo.

— Logo no início, foram formuladas questões de ordem que a defesa considerava fundamentais para o prosseguimento da estratégia. Algumas já haviam sido levantadas em janeiro, e outras foram apresentadas especificamente para esta votação — todas apontando diversas nulidades no processo. A defesa foi reforçada pela presença do escritório do advogado e ex-ministro da Justiça, José Eduardo Cardozo — disse o advogado de Augusto Melo.

continua após a publicidade

Ministro da Justiça entre 2011 e 2016, José Eduardo Cardozo ganhou notoriedade durante o processo de impeachment de Dilma Rousseff da presidência da República. O advogado foi contatado por aliados de Augusto Melo, mas entra oficialmente na disputa pela manutenção de Augusto Melo no cargo.

— A estratégia, a partir de agora, será conduzida de forma conjunta pelos dois escritórios. Não houve omissão nem ação de Augusto Melo que justificasse a destituição. Ao final da reunião, expusemos aspectos do inquérito policial e sua fragilidade. Algumas medidas foram tomadas nas últimas horas por outros colegas advogados que quiseram colaborar. A partir de amanhã, meu escritório e o do ex-ministro José Eduardo vão se reunir para definir os próximos passos, o que será aproveitado e o que será feito daqui em diante. Estamos muito convencidos de que, cedo ou tarde, a Justiça reconhecerá as abusividades, as ilegalidades e a fragilidade de todo o processo — declarou o advogado.

continua após a publicidade

Ex-Ministro da Justiça passa a integrar defesa de Augusto Melo (Foto: Nelson Antoine/AGIF)

Judicialização

Em entrevista coletiva concedida na última sexta-feira (23), na Neo Química Arena, Augusto Melo e seu advogado, Ricardo Cury, disseram que não iriam entrar na Justiça para paralisar o processo de impeachment. O pedido votado no Conselho Deliberativo do Corinthians analisa irregularidades na condução do dirigente durante o patrocínio da casa de apostas "Vai de Bet", no qual o dirigente foi indiciado por lavagem de dinheiro, associação criminosa e furto qualificado.

Entretanto, ao longo do dia, a Justiça de São Paulo engou dois pedidos de recursos de aliados de Augusto Melo, além de um habeas corpus referente ao indiciamento de Augusto Melo. A tendência é que a estratégia se repita nos próximos dias.

Próximos passos do impeachment

Com a decisão, o presidente do Corinthians é afastado imediatamente do cargo, que será ocupado de maneira interina pelo 1º vice-presidente Osmar Stábile. Em cinco dias, Romeu Tuma Jr., presidente do Conselho Deliberativo, deverá convocar uma assembleia-geral de sócios, última etapa do impeachment, que vai aprovar, ou não, o processo.