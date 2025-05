Discurso de Augusto Melo no Corinthians confunde jornalistas: ‘Inacreditável’

Augusto Melo convocou uma entrevista coletiva no teatro do Parque São Jorge e adotou um discurso de despedida horas antes da votação do pedido de seu impeachment. O Conselho Deliberativo do Corinthians (CD) se reúne nesta segunda-feira (26) para analisar irregularidades na condução do presidente durante a parceria entre o clube alvinegro e a antiga patrocinadora, a casa de apostas 'Vai de Bet'. A fala do presidente gerou questionamento de jornalistas na web, que entenderam uma renúncia da parte do presidente.

— Saio de cabeça erguida. Se estamos fazendo algo bom para o Corinthians, o que estamos fazendo de errado? O seu dever, torcedor, é também cobrar. Cobrem as aberturas das contas. Por que vocês acham que queriam me tirar daqui correndo? O torcedor agora tem a chance de cobrar as aberturas das contas. Fçaam isso pelo bem do Corinthians. Obrigado, até breve - disse o presidente.

O clima na sala era de despedida, com o presidente cabisbaixo, falando sobre a iminente derrota no Conselho Deliberativo do Corinthians. Entretanto, pouco antes de sair da sala, proferiu aos jornalistas que aquilo não era uma renúncia.

— O jogo não acabou, mas saio de cabeça erguida. Saio do Corinthians neste momento, por enquanto, com salários em dia há sete meses, com planejamento de um ano que tinha tudo para dar certo — disse em momento "contraditório".

Jornalistas questionam fala de Augusto Melo sobre presidência do Corinthians

Como será a votação?

A votação será realizada de maneira secreta pelos 302 conselheiros do clube aptos para a sessão. A primeira chamada será às 18h (de Brasília). Caso a maioria simples aprove o impeachment de Augusto Melo, o dirigente será afastado de maneira imediata até a realização de uma assembleia-geral, onde os sócios terão direito a voto.

Em caso de aprovação do impeachment, o Conselho Deliberativo terá cinco dias para definir a data da assembleia-geral de sócios do Corinthians, que será a etapa final para destituir Augusto Melo. Essa votação deve ocorrer em até 60 dias após o pleito entre os conselheiros.

Nesse cenário, o clube seria presidido provisoriamente pelo 1º vice-presidente da gestão, atualmente Osmar Stábile. As eleições definitivas para um novo mandatário em caso de impeachment seriam resolvidas por voto indireto no realizada no Conselho Deliberativo do Corinthians (CD), em data definida pelo presidente do órgão, Romeu Tuma Jr.