Assista ao vivo à entrevista do presidente interino do Corinthians

O Conselho Deliberativo do Corinthians aprovou, por maioria, o pedido de impeachment do presidente Augusto Melo. Com a decisão, o vice-presidente Osmar Stábile assume, de forma interina, a presidência do clube até a realização da assembleia dos sócios, que definirá, em etapa final, a destituição ou não do dirigente. O novo cartola concede entrevista coletiva nesta terça-feira (27) para tratar do assunto.

Quem é Osmar Stábile?

Apoiador de Augusto Melo nas eleições de 2023, Osmar Stábile foi eleito como vice-presidente do clube pela chapa 'Salve o Corinthians'.

Com 71 anos, o presidente provisório do Corinthians é sócio do clube desde 1979 e tornou-se conselheiro em 2003. Empresário do ramo da metalurgia e sócio da empresa Bendsteel, iniciou sua trajetória política no clube durante a gestão de Alberto Dualib, de 1993 a 2007, período em que ocupou o cargo de dirigente de Esportes Terrestres.

Augusto Melo deixa a presidência do Corinthians após aprovação de impeachment (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

Osmar Stábile foi candidato à presidência do Corinthians nas eleições de 2007 e 2009, se consolidando como um dos principais opositores da chapa "Renovação e Transparência", liderada por Andrés Sanchez, que comandou o clube por 16 anos.

Fora do ambiente esportivo, Stábile ganhou notoriedade por defender o Golpe Militar de 1964. Em 2019, um vídeo de sua autoria exaltando o evento foi divulgado pela assessoria do Palácio do Planalto, no primeiro ano do mandato de Jair Bolsonaro como presidente do Brasil.

Em 2023, durante as eleições do Corinthians, a chapa de Augusto Melo afirmou não compactuar com as opiniões de Osmar Stábile. Segundo a coligação, o conselheiro admitiu que cometeu excessos no vídeo, o que permitiu sua inclusão na aliança.

Em março de 2025, Osmar Stábile, então 1º vice-presidente do Corinthians, foi ouvido pela Polícia Civil como testemunha no inquérito que apura repasses do patrocínio da Vai de Bet a empresas de fachada. O depoimento, realizado de forma online, foi solicitado pelo delegado Tiago Fernando Correia, responsável pela investigação. Apesar da convocação, Stábile não foi citado no relatório final, que resultou no indiciamento de Augusto Melo e de outros ex-dirigentes do clube.